«Дневной дозор»: Нужно ли кандидатам участвовать в дебатах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли кандидатам участвовать в дебатах?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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Дебаты кандидатов, которые проходят по всей стране в рамках избирательной кампании 2026 года, уже подарили зрителям немало курьезных, абсурдных и по-настоящему смешных моментов. Песни и молчание в прямом эфире, использование лексики, близкой к ненормативной, впрочем, этим-то избирателя, помнящего 90-е годы прошлого столетия, не удивишь. Настораживает другой тренд кампании - массовый отказ кандидатов от дебатов. А ведь когда-то за участие в них боролись, была ценна каждая секунда эфирного времени, к ним готовились и устраивали жаркие споры на глазах у изумленных избирателей. Сегодня же мы видим совершенно другую картину.

По закону государственные телеканалы и радиостанции обязаны предоставлять партиям бесплатный эфир для совместных агитационных мероприятий, включая дебаты. Однако кандидаты от многих партий просто не приходят в студию. В результате зрители наблюдают «бесконтактный бой»: ведущие обращаются к пустым креслам, в эфире играет музыка или просто висит тишина.

Например, в Рязани местный телеэфир так и назвали — «провалившиеся дебаты», поскольку политики на них не явились.

А иногда кандидаты находят очень нестандартные способы использовать эфирное время. Так, казанский шоумен и кандидат в Госдуму от партии «Коммунисты России» Олег Лихачев выбрал крайне необычный формат для предвыборных дебатов на телеканале ТВЦ. Вместо того чтобы говорить о программе, он просто спел песню, что вызвало широкий резонанс.

Так почему же дебаты из серьезного политического мероприятия превратились в юмористическое шоу? Как так вышло, что кандидаты не хотят участвовать в них? Нужен ли этот формат избирателям, или он уже изжил себя ? Увидим ли мы снова жаркие баталии между кандидатами, или этот формат окончательно исчезнет из предвыборной кампании? В этом будем разбираться в программе «Дневной дозор».

Депутат Законодательного Собрания Псковской области от «Единой России» Алексей Севастьянов дал четкий ответ относительно необходимости ходить на дебаты. По его мнению, не ходят на дебаты в том случае, если предложена неинтересная тема или кандидатов не устраивает кто-то из оппонентов.

«Я считаю нужно, конечно. Ключевой вопрос - тема дебатов. На интересную тему почему бы не подебатировать с людьми, которые имеют иную точку зрения. Может, иная сторона имеет более конструктивные или более четкие представления по этому вопросу, нежели их имею я. Любой диалог, мне кажется, всегда лучше, нежели его отсутствие. На мой взгляд, это должно быть привлекательно и интересно для избирателя, можно посмотреть, как ваш кандидат излагает свою позицию, как защищает ее, отстаивает. Убедительно, либо неубедительно, насколько он в материале или просто цитирует лозунги и девизы».

Председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в Псковской области Михаил Иванов считает, что причины, по которым часть кандидатов не участвует в дебатах, у каждого свои: у кого-то могла не сформироваться позиция, а кто-то не хочет выглядеть неподготовленным.

«Есть такое выражение: "Я хожу на работу". Вообще-то нужно работать, а не ходить. И на дебаты нужно приходить с какими-то темами, с какими-то предложениями. Я считаю, что избирателю, возможно, и интересно будет смотреть, но только если избиратель подготовлен для восприятия тех вещей, обстоятельств, вопросов, которые обсуждаются. Неподготовленному человеку довольно тяжело определиться с той или иной позицией, если у него еще нет никакой позиции. Участвовать в дебатах, я считаю, надо. Если люди не владеют информацией, то пусть посмотрят, оценят. Не все отслеживают избирательный процесс, но надо сказать, что активность проявляется примерно за полгода до начала выборов. Вспоминают об определенных слоях населения только в этот период, а до этого как-то пять лет побыли в государственных структурах и забыли о том, что есть избиратели».

Координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков называет систематический отказ от участия в дебатах неуважением к избирателю.

«Безусловно, участвовать в дебатах нужно. Я искренне не понимаю своих оппонентов, которые игнорируют этот инструмент. В ЛДПР строго запрещено пропускать или прогуливать какие-либо дебаты. Хотелось бы высказать свое сожаление, что они выходят в не совсем удобное время у нас в регионе. Они проходя рано утром, когда люди едут или только приехали на работу. Но это один из предвыборных инструментов, от которых отказываться просто нельзя».

Солидарен со своими коллегами и секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов. По его словам, четкого ответа на вопрос, почему кандидаты не приходят на дебаты, нет.

«Конечно, нужно. Это же основная часть донесения информации до избирателя. Лично я на эфирах был позавчера один, вечером на радио я уже три раза был один. Люди не приходят на эфиры. Конечно, может быть, и я когда-то не смогу прийти, все мы люди, но стараюсь быть на всех, потому что нам дают время, и нам нужно донести свою позицию до избирателей».

Секретарь Псковского обкома КПРФ Дмитрий Михайлов назвал часы, в которые, по его мнению, должны выходить в эфир дебаты для того, чтобы привлечь внимание избирателя.

«Коммунисты считают, что в дебатах должны быть интересные темы для населения - это экономика, развитие, а не какие-то второсортные вопросы. Выходить дебаты должны в прайм-тайм, когда люди либо пришли с работы, либо когда отдыхают, а не в утренние часы или в ночные».

По мнению председателя регионального отделения партии «Родина» Павла Бикташева, то, что сейчас называют дебатами, таковым, де-факто, уже давно не является.

«Да, конечно же, нужно, но нужно делать формат дебатов, мы ушли от формата дебатов уже давно. Превращается в блиц-интервью. Это мало чем напоминает дебаты. В формат дебатов нужно вернуться, и они, конечно же, необходимы».

Председатель Совета отделения «Справедливой России» по Псковской области Наталья Тудакова назвала причины, по которым, по ее мнению, кандидаты партии власти не приходят на дебаты в эту избирательную кампанию.

«Я считаю, что непременно нужно участвовать. Прежде всего, это уважение кандидата к избирателям. Это бесплатная возможность обратиться к нашим жителям напрямую через государственные теле- и радиоканалы. Продемонстрировать открытость, рассказать о своей программе. Что касается избирательной кампании этого года, мы видим, к сожалению, стратегию пустого стула от кандидатов партии "Единая Россия". Я считаю, что для них участие в дебатах - это задача со звездочкой, так как практически ничего они не выигрывают от столкновения с оппонентами, но есть, что потерять. Любая оговорка или неудачный ответ могут обрушить рейтинг. Поэтому представители партии власти не приходят на эфир, что мы и наблюдаем в эту избирательную кампанию».

Известный российский политический консультант Игорь Минтусов полагает, что участие кандидата в дебатах показывает его заинтересованность в выборной кампании и желание показать избирателю то, за что его должны выбрать.

«Когда так ставится вопрос, нужно понять, кому это нужно. Если кандидаты не ходят на дебаты, то они не нарушают какой-то закон, поэтому их никто не может заставить ходить. Это вопрос философский. Я могу ответить как потенциальный избиратель, как эксперт по выборам. Я могу сказать, что дебаты должны быть для того, чтобы избиратели могли оценить кандидата во всей его красе. Какая у него есть позиция и почему он зарегистрировался как кандидат. Если он не ходит на дебаты, то ему, по большому счету, не нужны эти дебаты, у него другие цели выдвижения, у него нет задачи донести свою программу до избирателей. Отношение к избирателем тем самым демонстрируется. Я уж не говорю о том, что по законодательству кандидат может ходить на дебаты, и ему для этого дается определенное время. Когда кандидат его откровенно игнорирует, это означает, что у него есть другие, более важные задачи во время выборной кампании, чем дебатировать со своими соперниками и демонстрировать избирателям, почему они за них должны проголосовать».

Все наши собеседники были едины в одном - участвовать в дебатах нужно. Правда, по мнению некоторых опрошенных, дебаты потеряли былой задор и стали больше похожи на скучный опрос, чем на интересную дискуссию. С этим сложно не согласиться, однако мир не стоит на месте, и то, что было нормой десятилетия назад, - может быть наказуемо сейчас. Несмотря на все курьезные ситуации, произошедшие в этом году на дебатах, этот формат продолжает существовать. Иногда в эфире можно увидеть и все те же споры, которые так интересны избирателю, а можно и пустой зал, где одиноко стоят микрофоны. Наши собеседники обозначили целый ряд причин, по которым кандидаты могут игнорировать дебаты, но единого ответа на этот вопрос мы так и не нашли.

Александра Мошина

Напомним, вчера, 9 сентября, предвыборные дебаты состоялись в эфире радио ПЛН FM (102.6) в рамках программы «Политкухня». Шесть представителей политических партий и ведущий Александр Савенко устроили жаркую дискуссию, обсудив, есть ли в Псковской области борьба за власть и как завоевать голоса протестного электората.