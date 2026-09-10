«Дневной дозор»: Нужно ли кандидатам участвовать в дебатах?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли кандидатам участвовать в дебатах?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
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Дебаты кандидатов, которые проходят по всей стране в рамках избирательной кампании 2026 года, уже подарили зрителям немало курьезных, абсурдных и по-настоящему смешных моментов. Песни и молчание в прямом эфире, использование лексики, близкой к ненормативной, впрочем, этим-то избирателя, помнящего 90-е годы прошлого столетия, не удивишь. Настораживает другой тренд кампании - массовый отказ кандидатов от дебатов. А ведь когда-то за участие в них боролись, была ценна каждая секунда эфирного времени, к ним готовились и устраивали жаркие споры на глазах у изумленных избирателей. Сегодня же мы видим совершенно другую картину.
По закону государственные телеканалы и радиостанции обязаны предоставлять партиям бесплатный эфир для совместных агитационных мероприятий, включая дебаты. Однако кандидаты от многих партий просто не приходят в студию. В результате зрители наблюдают «бесконтактный бой»: ведущие обращаются к пустым креслам, в эфире играет музыка или просто висит тишина.
Например, в Рязани местный телеэфир так и назвали — «провалившиеся дебаты», поскольку политики на них не явились.
А иногда кандидаты находят очень нестандартные способы использовать эфирное время. Так, казанский шоумен и кандидат в Госдуму от партии «Коммунисты России» Олег Лихачев выбрал крайне необычный формат для предвыборных дебатов на телеканале ТВЦ. Вместо того чтобы говорить о программе, он просто спел песню, что вызвало широкий резонанс.
Так почему же дебаты из серьезного политического мероприятия превратились в юмористическое шоу? Как так вышло, что кандидаты не хотят участвовать в них? Нужен ли этот формат избирателям, или он уже изжил себя ? Увидим ли мы снова жаркие баталии между кандидатами, или этот формат окончательно исчезнет из предвыборной кампании? В этом будем разбираться в программе «Дневной дозор».
Депутат Законодательного Собрания Псковской области от «Единой России» Алексей Севастьянов дал четкий ответ относительно необходимости ходить на дебаты. По его мнению, не ходят на дебаты в том случае, если предложена неинтересная тема или кандидатов не устраивает кто-то из оппонентов.
Председатель правления регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в Псковской области Михаил Иванов считает, что причины, по которым часть кандидатов не участвует в дебатах, у каждого свои: у кого-то могла не сформироваться позиция, а кто-то не хочет выглядеть неподготовленным.
Координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков называет систематический отказ от участия в дебатах неуважением к избирателю.
Солидарен со своими коллегами и секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Игорь Романов. По его словам, четкого ответа на вопрос, почему кандидаты не приходят на дебаты, нет.
Секретарь Псковского обкома КПРФ Дмитрий Михайлов назвал часы, в которые, по его мнению, должны выходить в эфир дебаты для того, чтобы привлечь внимание избирателя.
По мнению председателя регионального отделения партии «Родина» Павла Бикташева, то, что сейчас называют дебатами, таковым, де-факто, уже давно не является.
Председатель Совета отделения «Справедливой России» по Псковской области Наталья Тудакова назвала причины, по которым, по ее мнению, кандидаты партии власти не приходят на дебаты в эту избирательную кампанию.
Известный российский политический консультант Игорь Минтусов полагает, что участие кандидата в дебатах показывает его заинтересованность в выборной кампании и желание показать избирателю то, за что его должны выбрать.
Все наши собеседники были едины в одном - участвовать в дебатах нужно. Правда, по мнению некоторых опрошенных, дебаты потеряли былой задор и стали больше похожи на скучный опрос, чем на интересную дискуссию. С этим сложно не согласиться, однако мир не стоит на месте, и то, что было нормой десятилетия назад, - может быть наказуемо сейчас. Несмотря на все курьезные ситуации, произошедшие в этом году на дебатах, этот формат продолжает существовать. Иногда в эфире можно увидеть и все те же споры, которые так интересны избирателю, а можно и пустой зал, где одиноко стоят микрофоны. Наши собеседники обозначили целый ряд причин, по которым кандидаты могут игнорировать дебаты, но единого ответа на этот вопрос мы так и не нашли.
Александра Мошина
Напомним, вчера, 9 сентября, предвыборные дебаты состоялись в эфире радио ПЛН FM (102.6) в рамках программы «Политкухня». Шесть представителей политических партий и ведущий Александр Савенко устроили жаркую дискуссию, обсудив, есть ли в Псковской области борьба за власть и как завоевать голоса протестного электората.