Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Иван, белиссимо!
карта отдыха и туризма
Навстречу переменам бесплатное обучение
Задай вопрос о мунреформе!
Господин Рейтингомер
велик могучим русский языка
Репортаж За достойный труд
Лонгрид мифы о молоке
Кружки и секции для детей
босиком по траве
животноводство в Новосокольниках
 
 
 
ещё Политика 15.10.2024 18:530 В Великих Луках сегодня выстроена эффективная модель управления - Андрей Беляев 21.10.2024 18:430 Экс-кандидату Васильеву отказано в удовлетворении исков к 17-ти УИК Гдовского района 21.10.2024 18:430 Рейтингомер: смелый Елкин, новый главврач и «Яблоко» под ударом. ВИДЕО 21.10.2024 17:300 Рейтингомер: смелый Елкин, новый главврач и «Яблоко» под ударом 20.10.2024 16:260 Экс-главу Локнянского района Валентину Акимову переизбрали персеком райкома КПРФ 19.10.2024 11:101 Минюст хочет ликвидировать «Партию дела»
 
 
 
Самое популярное 17.10.2024 13:569 Все школы Пскова перейдут на «дистанционку» 15.10.2024 16:231 Псковский врач Дмитрий Корось погиб в ДТП в Опочецком округе 18.10.2024 10:440 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 14.10.2024 14:510 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе 14.10.2024 15:460 Ушла из жизни сотрудница комитета по управлению имуществом Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Экс-кандидату Васильеву отказано в удовлетворении исков к 17-ти УИК Гдовского района

21.10.2024 18:43|ПсковКомментариев: 0

Бывшему кандидату на пост главы Гдовского района от партии «Яблоко» Евгению Васильеву отказали в удовлетворении исков к 17-ти участковым избирательным комиссиям Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

Напомним, Евгений Васильев обратился с административным исковым заявлением к УИК Гдовского района об отмене решений об итогах голосования на досрочных выборах главы Гдовского района. По его мнению, на участках, где он проиграл во время проведения голосования, были зафиксированы нарушения. В частности, имели место подмена бюллетеней, голосование проходило вне помещения для голосования без уважительных причин, что способствовало подмене бюллетеней, а также было допущено нарушение процедуры подсчета голосов с целью скрытия факта подмены. Истец полагает, что в результате нарушений, допущенных при проведении голосования и установлении его итогов, были существенно искажены результаты выборов.

Представитель УИК в судебном заседании против удовлетворения заявления возражал, указав, что 

  • заявление не содержит сведений о конкретных нарушениях действующего законодательства о выборах;
  • доводы административного истца о допущенных нарушениях основаны на предположениях;
  • доказательства нарушений избирательного процесса, вследствие которых не были обеспечены надлежащие условия для подлинно свободного волеизъявления избирателей в итогах голосования, не представлены.
  • Возражения административного истца в отношении действий УИК связаны исключительно с его несогласием к результатам голосования, затрагивающим его кандидатуру, и итогами досрочных выборов главы Гдовского района на конкретных избирательных участках.

Суд в удовлетворении иска Евгений Васильева отказал.

Напомним, на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году победил кандидат от партии «Единая Россия» Иван Мешков, он набрал 61,52% голосов. 

Теги: #Гдовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли переименовать советские улицы, как делают в соседних регионах?
В опросе приняло участие 37 человек
Сюжет: Муниципальные выборы-2024 в Псковской области Экс-кандидату Васильеву отказано в удовлетворении исков к 17-ти УИК Гдовского района Игорь Сопов: Суд дал объективную оценку действиям Елены Маятниковой Иск бывшего кандидата на пост главы Гдовского района от «Яблока» к 17-ти УИК рассматривают в суде ЛДПР и КПРФ высоко оценили работу Избирательной комиссии Псковской области  Часть наблюдателей от «Яблока» не допустили до выборов в Псковской области Александр Хлопков: Высокий уровень организации выборов – один из краеугольных камней легитимности Антон Минаков предложил публиковать итоги ДЭГ раньше общих Облизбирком и псковские политики обсуждают итоги Единого дня голосования Александр Котов: Главная задача в Гдовском районе – сплотить местную команду Иван Мешков: Я осознаю всю ответственность поста главы Гдовского района Михаил Ведерников: Правительство области всегда будет оказывать Гдову поддержку Иван Мешков вступил в должность главы Гдовского района Игорь Сопов: «Яблоко» подало иск о нарушении избирательного законодательства ради оправдания своего поражения «Яблоко» оспаривает результаты выборов главы Гдовского района в суде  Составлен портрет проголосовавшего через ДЭГ псковского избирателя Олег Брячак: Выборы становятся все более корректными Игорь Сопов: Общественные наблюдатели — самые компетентные Александр Седунов: Выборы в Псковской области получилось провести легитимно Более 80 человек посетили штаб Общественного наблюдения в Пскове во время выборов Более 100 псковичей прошли диспансеризацию у избирательных участков Итоги муниципальных выборов-2024 подвели представители партий в эфире «ПЛН FM». ВИДЕО Избирательные кампании в Псковской области прошли без нарушений – Игорь Сопов ЛДПР стала «партией №2» на федеральном уровне — Антон Минаков Игорь Романов: Партия «Новые люди» отработала неудачно Олег Брячак: Партии становятся похожи друг на друга, люди от этого уже устали Михаил Ведерников: Муниципальные выборы всегда достаточно конкурентные Алексей Севастьянов: Благодаря замечаниям других партий «Единая Россия» анализирует ошибки и становится сильнее Явка на ДЭГ в Палкинском районе составила 100% В псковском «Яблоке» Евгения Васильева назвали фактическим победителем выборов главы Гдовского района 200 осужденных проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области Выборы-2024: и медведи сыты, и яблоки целы Дмитрий Шахов: Выборы прошли на альтернативной основе, открыто и гласно Итоговая явка на муниципальных выборах в Псковской области составила почти 35%  Выборы прошли без нарушений — Игорь Сопов Игорь Сопов: Политический плюрализм в регионе позволяет избирателем выбирать тех, кто им близок  Из пяти кандидатов «Партии пенсионеров» выбрали четырех — Михаил Иванов о результатах выборов Анна Дмитриева: Работать в команде «Единой России» очень здорово Гдовский район должен измениться и начать новую жизнь — Иван Мешков  Александр Котов: Кандидаты от «Единой России» победили во всех одномандатных округах Александр Козловский: «Единая Россия» победила, показав хороший результат Петр Алексеенко: Народ голосовал «ногами» Кандидаты от «Единой России» набрали большинство во всех 13 кампаниях в Псковской области Стали известны предварительные итоги досрочных выборов главы Гдовского района Каждый делает свой выбор сам — Анна Дмитриева о явке на выборы Артур Гайдук о выборах в Гдове: Такого прессинга никогда не было Иван Мешков лидирует на выборах в Гдове, набирая свыше 56% голосов Игорь Романов: Явка была низкой Александр Козловский: Я уверен в победе однопартийцев «Хорошо отработали»: Антон Минаков оценил работу Избирательной комиссии Опубликованы предварительные итоги довыборов депутата Псковской гордумы по округу №5 По предварительным результатам довыборов депутата в Пскове побеждает Анна Дмитриева Депутат Псковской гордумы лидирует на выборах главы Гдовского района Главный режиссер Дома офицеров лидирует на довыборах депутата Псковской гордумы Иван Мешков: Залог победы на выборах — работа с избирателями Александр Седунов: Жалоб от избирателей в Центр общественного наблюдения не поступало  Игорь Сопов: Явка на выборах достаточно высокая для муниципальных кампаний по Псковской области Избирательные участки в Пскове, Гдовском и Плюсском районах посетил депутат Госдумы Свыше 35% избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области Президент Латвии заявил о падении «российского военного дрона» на границе с Псковской областью «Его везде ждут, по нему скучают»: талисман выборов Барсик посетил пять участков в Пскове Явка на муниципальных выборах в Псковской области превысила 33% В псковском «Яблоке» не согласились с позицией руководителя облизбиркома о нарушениях в Гдове Голосование на выборах губернатора Петербурга продолжается в Псковской области Шары и наклейки дарят юным посетителям детских уголков на выборах в Псковской области Член облизбиркома от партии «Яблоко» нарушает законодательство на выборах главы Гдовского района - Игорь Сопов Явка на муниципальных выборах в Псковской области приблизилась к 30% Дмитрий Шахов: Замещение депутатских мандатов идет на реальной альтернативной основе Омбудсмен взял на контроль соблюдение избирательных прав псковичей Почти 25% избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области Опубликован график работы передвижных мобильных медицинских комплексов 8 сентября Александр Козловский  проверил работу избирательных участков Псковской области Более 20% избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области Раритетные плакаты представлены на выставке об истории избирательного процесса в псковском Доме офицеров  Игорь Сопов: Первый день голосования прошёл благополучно  Явка на муниципальных выборах в Псковской области превысила 10% Голосование на муниципальных выборах завершилось в Псковской области Маскот выборов в Псковской области Барсик посетил Гдовский район Последний день муниципальных выборов стартовал в Псковской области Второй день голосования завершился в Псковской области Первый день трехдневного голосования завершился в Псковской области Голосование на дому организовали для псковских избирателей Более 3 тысяч человек уже проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области Сделать прививку от гриппа можно на 15 избирательных участках в Псковской области Игорь Сопов: Явка на выборах должна быть хорошая Муниципальные выборы-2024. ФОТОРЕПОРТАЖ Выставка «История избирательного процесса в плакатах» работает в псковском Доме офицеров Псковские росгвардейцы принимают участие в обеспечении безопасности при проведении выборов Пройти диспансеризацию псковичи могут на избирательных участках В Псковской области открылись 20 избирательных участков для голосования на выборах губернатора Петербурга «Дневной дозор»: Устраивает ли вас Единый день голосования в начале сентября? Двухдневное голосование стартовало в Псковской области Участковые избирательные комиссии в Псковской области принимают заявления о голосовании на дому Трехдневное голосование на муниципальных выборах стартовало в Псковской области Свыше 4,5 тысячи заявлений на участие в ДЭГ подали псковские избиратели Александр Котов: Неудачный выбор может отбросить муниципалитет на несколько лет назад Итоги подготовки к выборам подвели в Пскове на заседании Общественного штаба Впервые в Псковской области применяется ДЭГ в муниципальных кампаниях всех уровней — Игорь Сопов Экстерриториальные избирательные участки будут работать на территории 19 муниципалитетов Псковской области Игорь Сопов: Никаких эксцессов в подготовке проведения кампании у избирательной системы нет Псковский областной суд признал обоснованным отказ ТИК в регистрации Николая Кузьмина* кандидатом в депутаты Один день остался у жителей Себежа и трех районов до окончания срока подачи заявлений на ДЭГ Один день остался у псковичей и гдовичей до окончания срока подачи заявлений на ДЭГ Адресное информирование избирателей в Псковской области подходит к концу «Дневной дозор»: Дебаты - критерий истины? Псковский суд признал обоснованным отказ ТИК в регистрации Николая Кузьмина* кандидатом в депутаты Почти 40 тысяч домовладений псковичей обойдут члены избиркома в преддверии выборов Более 3000 избирателей в Псковской области подали заявления на участие в ДЭГ Пройти диспансеризацию псковичи смогут на избирательных участках Подомовой обход избирателей проходит в Псковской области в преддверии выборов Областной суд признал законным отказ в регистрации Поршнева кандидатом на выборах в Гдове Почти 370 молодых избирателей смогут получить сувениры с Барсиком на выборах в Псковской области «Дневной дозор»: поможет ли соглашение с Общественной палатой обеспечить честные выборы? Павел Сидоров: Работать надо всем вместе Иван Гориславский: Избирательная кампания прошла без проблем Игорь Романов: В округе №5 нужно работать с советами домов Алексей Канищев: Необходимо разработать концепцию развития Пскова  Обратить внимание на состояние детских площадок в округе №5 призвал Владимир Ефимов Анна Дмитриева: Я влюбляюсь в жителей пятого округа  Почти 2200 избирателей в Псковской области зарегистрировались на ДЭГ Кандидат на пост главы Гдовского района от партии «Яблоко» оштрафован за незаконную агитацию Облсовпроф и региональная Общественная палата подписали соглашение о взаимодействии для проведения выборов в Пскове Стартовало обучение членов УИК в муниципалитетах Псковской области Реготделения четырех партий подписали соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Псковской области Заявки на участие в ДЭГ подали 1666 избирателей в Псковской области Суд признал законным отказ в регистрации кандидата на должность главы Гдовского района Игорь Сопов рассказал о лжи, мифах и нарушениях в ходе избирательной кампании-2024 Избиратели сами призывают голосовать с помощью ДЭГ — Анна Дмитриева ТИК Гдовского района поблагодарили за помощь «нарушителям» с оформлением документов Около 120 общественных наблюдателей за выборами обучили в Псковской области 344 кандидата зарегистрировали на муниципальные выборы в Псковской области Более 600 псковичей уже зарегистрировались для участия в ДЭГ Суд признал законным отказ представителям КПРФ в регистрации на выборах в Усвятах Самовыдвиженец из Усвят не смогла оспорить отказ в регистрации кандидатом в депутаты Порядок представления списка наблюдателей при выборах в округах утвердили в Псковской области Муниципальные выборы-2024 в Псковской области. ИНФОГРАФИКА Средства на проведение выборов в Гдовском районе выделены в полном объеме – Игорь Сопов Игорь Сопов: На осенних выборах ожидается пестрый политический состав Круглый стол на «ПЛН FM»: Итоги выдвижения кандидатов на муниципальные выборы. ВИДЕО Лидеры региональных отделений партий поспорили о выборах-2024 в эфире «ПЛН FM» Игорь Сопов поставил под сомнение заявление псковских коммунистов о достаточном представительстве в районах для преодоления мунфильтра Причину выдвижения депутата из Пскова на пост главы Гдовского района назвали в «Единой России» Почти 340 кандидатов подали документы для участия на выборах в органы местного самоуправления Псковской области «Дневной дозор»: как псковские реготделения партий готовятся к наблюдению за выборами? У партий остается менее суток на выдвижение кандидатов в органы местного самоуправления Псковской области Псковское «Яблоко» выдвинуло капитана ВМФ на должность главы Гдовского района Онлайн-голосование в Псковской области в сентябре применят в 13 кампаниях «Единую Россию» на выборах главы Гдовского района может представить депутат Псковской гордумы Менее 500 тысяч избирателей зарегистрировали в Псковской области Деньги на выборы главы Гдовского района пока не выделены — Игорь Сопов Игорь Иванов представит «Справедливую Россию» на выборах главы Гдовского района КПРФ не будет принимать участие в выборах главы Гдовского района Региональное отделение ЛДПР определилось с кандидатами на муниципальные выборы Михаил Иванов: Некоторые документы у кандидатов собирать излишне «Новые люди» примут участие в 10 муниципальных избирательных кампаниях в Псковской области Круглый стол на «ПЛН FM»: муниципальные выборы-2024 и малые партии. ВИДЕО Круглый стол на «ПЛН FM»: муниципальные выборы-2024 и вызовы для партий. ВИДЕО Игорь Сопов: Избирателям удобно голосовать в течение трех дней Выборы в Псковской области пройдут открыто и легитимно - Игорь Сопов Игорь Сопов: Все наблюдатели от Общественной палаты являются профессионалами Более 100 наблюдателей подготовит Общественная палата Псковской области Утверждены схемы избирательных округов в Плюсском, Усвятском, Порховском и Бежаницком районах Плюсская территориальная избирательная комиссия отказала инициативной группе по референдуму Выборы в Псковской области в сентябре будут многодневными Александр Седунов назвал подготовку к выборам одним из важнейших направлений в работе Общественной палаты Старт 13 избирательным кампаниям дали в Псковской области Дистанционное электронное голосование применят в Псковской области на сентябрьских выборах
21.10.2024, 20:200 35% псковичей считают, что взрослых квадроберов нужно отправлять к психиатру — опрос 21.10.2024, 20:000 Псковская область делится опытом в предотвращении социального сиротства 21.10.2024, 19:410 В Псковской области стартовал антинаркотический форум «Доброволье.60» 21.10.2024, 19:400 Более 6 млн россиян стали пользователями приложения Госуслуги.Дом
21.10.2024, 19:230 Беседу о безопасности на дорогах провели с родителями псковских школьников 21.10.2024, 19:210 Псковский колледж искусств открыл двери для будущих творцов 21.10.2024, 19:210 Пятая часть работающих псковичей боится потерять работу до конца года – опрос 21.10.2024, 19:200 7 из 10 псковичей уже планируют отпуска 2025 года – опрос
21.10.2024, 19:200 Псков встретил ансамбль Северо-Западного округа Росгвардии 21.10.2024, 19:170 В островской деревне Грызавино отремонтировали ФАП 21.10.2024, 19:160 Почти 50 пьяных водителей выявили за неделю в Псковской области 21.10.2024, 19:130 Жительницу Опочецкого округа наказали за неуплату алиментов на содержание сына
21.10.2024, 19:120 Кошку не пустили в Россию на границе с Эстонией в Псковской области 21.10.2024, 19:110 «Постскриптум»: Атака на псковское «Яблоко», «крестовый поход» на Великие Луки и запрос на «раскручивание гаек». ВИДЕО 21.10.2024, 19:100 Псковские гимнастки завоевали 26 медалей на региональных соревнованиях в Смоленске 21.10.2024, 19:090 Мужчина осужден за убийство в островском лесу, совершенное 27 лет назад
21.10.2024, 19:070 Псковские вкладчики впервые заплатят налог на доходы от вкладов 21.10.2024, 19:040 «ГорДозор»: Парки и зоны отдыха по-псковски. ВИДЕО 21.10.2024, 19:020 Отель «Покровский» и ресторан «Гельдт» номинированы на премию Russian Hospitality Awards 21.10.2024, 18:570 Прокуратура проведет проверку по факту обрушения стены в жилом доме в Гдове
21.10.2024, 18:550 В Пскове продолжается кампания по вакцинации против гриппа 21.10.2024, 18:540 Чемпионом Псковской области по блицу стал шахматист Святослав Самсонов 21.10.2024, 18:500 Кокошники примерили полуфиналиски фестиваля «Мисс и Миссис Псков» 21.10.2024, 18:430 Экс-кандидату Васильеву отказано в удовлетворении исков к 17-ти УИК Гдовского района
21.10.2024, 18:430 Рейтингомер: смелый Елкин, новый главврач и «Яблоко» под ударом. ВИДЕО 21.10.2024, 18:300 «Железные люди»: Атаман Вадим Азарьев о своем пути к айкидо. ВИДЕО 21.10.2024, 18:290 Соцфонд начнет принимать псковичей по последним субботам месяца 21.10.2024, 18:220 Тема космоса объединит участников акции «Ночь искусств» музее-усадьбе С. В. Ковалевской
21.10.2024, 18:190 Воины по сути: псковичам рассказали об отличительных особенностях казаков 21.10.2024, 18:010 Андрей Ермаков: Рассчитываем, что «Сферум» вскоре будет работать без малейшего сбоя 21.10.2024, 17:450 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 октября 21.10.2024, 17:420 В Пскове сбитая фурой женщина ушла с места ДТП. ФОТО
21.10.2024, 17:370 Как псковские ВИПы отпраздновали День отца в соцсетях 21.10.2024, 17:360 Под контролем псковских приставов из РФ выдворили 14 нелегальных мигрантов 21.10.2024, 17:300 Рейтингомер: смелый Елкин, новый главврач и «Яблоко» под ударом 21.10.2024, 17:191 Комплекс «Силарон» попал в шорт-лист лучших технологических решений премии BRICS Solutions Awards
21.10.2024, 17:150 Иван Белугин: На локнянскую землю пришел работать в интересный период 21.10.2024, 17:040 В Невеле из-за аварии приостановлена работа котельной 21.10.2024, 17:000 Свыше 100 детей в Пскове болеют внебольничной пневмонией  21.10.2024, 16:510 «Экспресс-ВЛГАФК» сыграет в финальном этапе «Первой лиги» в Новороссийске
21.10.2024, 16:460 До +14 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 22 октября 21.10.2024, 16:411 Цветы для Пскова 21.10.2024, 16:350 Закон о регулировании продажи алкоголя поступил на рассмотрение в областное Собрание 21.10.2024, 16:260 Александр Борисов предложил установить в Пскове памятник Барклаю-де-Толли, который решили демонтировать рижские власти
21.10.2024, 16:120 Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит 21.10.2024, 15:560 Расторжение контракта с поставщиком геотекстиля в Псковской области признали законным 21.10.2024, 15:500 Псковские каратисты завоевали три «бронзы» на международном турнире 21.10.2024, 15:330 Об императорах и капусте: интернет-пользователям доступна новая «Михайловская пушкиниана»
21.10.2024, 15:170 О сохранении казачьих традиций на Псковской земле рассказал атаман 21.10.2024, 15:041 Мужество непопулярных решений 21.10.2024, 15:020 Труппа Псковского театра драмы выехала на гастроли в Ижевск 21.10.2024, 15:000 Нетрезвого водителя автомобиля Nissan остановили в Великих Луках
21.10.2024, 14:420 Часть несущей стены обрушилась в жилом доме в Гдове 21.10.2024, 14:310 Поезд Деда Мороза прибудет в Псков 4 января 21.10.2024, 14:250 Невельчанку подозревают в фиктивной регистрации россиян 21.10.2024, 14:180 Открытые тренировки по борьбе для пап и детей состоялись в Псковской области
21.10.2024, 14:080 Отличие боевых искусств от единоборств разъяснили псковичам 21.10.2024, 13:560 Навигация до Талабских островов завершится 4 ноября 21.10.2024, 13:480 Жилой дом горел в псковской деревне Череха 21.10.2024, 13:470 Псковская область заняла 52 место в рейтинге регионов по доходам населения
21.10.2024, 13:400 Холдинг Т1 разработал комплексное решение по управлению операционными рисками для банков 21.10.2024, 13:312 Производители предупредили о повышении цен на рыбу и морепродукты 21.10.2024, 13:300 Поганкины палаты и музей-квартира Ленина в Пскове закрыты для гостей 21 октября 21.10.2024, 13:210 Магазины «Великолукского мясокомбината» в Невеле продолжат работу
21.10.2024, 13:140 Последний шанс: выставка «Десять веков русской архитектуры» заканчивает работу в Пскове 21.10.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Атака на псковское «Яблоко», «крестовый поход» на Великие Луки и запрос на «раскручивание гаек» 21.10.2024, 12:560 Закрытие сезона фонтанов в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ  21.10.2024, 12:550 Цена золота обновила рекорд, поднявшись до $2748 за унцию
21.10.2024, 12:540 «Инопланетные» грибы нашли в лесах Псковской области 21.10.2024, 12:500 «ГорДозор»: Парки и зоны отдыха по-псковски 21.10.2024, 12:470 Фотофакт: Псковичка запечатлела комету «Цзыцзиньшань» с горы Соколиха 21.10.2024, 12:370 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Парки и зоны отдыха по-псковски
21.10.2024, 12:340 Великолучане попались на краже продуктов из магазина 21.10.2024, 12:290 «Постскриптум»: Атака на псковское «Яблоко», «крестовый поход» на Великие Луки и запрос на «раскручивание гаек» 21.10.2024, 12:190 Сольный концерт Миланы Егоровой ко Дню матери состоится в Пскове 21.10.2024, 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с атаманом «Западного казачьего резерва»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru