Политика

Армен Мнацаканян: На Новоржевской земле наконец-то появился хозяин

Благодаря муниципальной реформе на местах появляется один лидер, который способен повысить управляемость муниципалитетом. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания от партии «Единая Россия» Армен Мнацаканян на 42-й сессии 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Каждый раз, когда мы говорим о муниципальной реформе, звучат одни и те же тезисы: народ обманывают, не в те двери заходим, потеряли самостоятельность. Я простой пример приведу по Новоржевскому району. Что было и что стало? Наконец-то на Новоржевской земле появился хозяин, он управляет процессом. До этого было не то, чтобы управление – камни одни были, и она собирает их в кучу», - сказал Армен Мнацаканян.

Единоросс ответил депутату от КПРФ Петру Алексеенко, который заявил, что муниципальную реформу проводят от безысходности, поскольку деревни вымерли, а начало этому было положено в 90-е годы.

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«Я хочу сказать, Петр Васильевич, насчет "развалили". А кто сдал-то в итоге Советский Союз? Мы еще закон не приняли, а народ уже возмущается. Не нужно этого популизма. Мы будем целиком поддерживать эти законопроекты, потому что наконец появляется хозяин в районе и повышается управляемость. Все люди на местах, все знают, куда обратиться. Давайте дадим право, чтобы в нашей области мы управляли процессом. Народ будет избирать депутатов, и они уже будут избирать главу. У нас сейчас исторический момент, я нашим главам могу пожелать только успеха и двигаться вперед», - заключил Армен Мнацаканян.

Напомним, сегодня депутаты рассматривают инициативы о преобразовании десяти районов в муниципальные округа.