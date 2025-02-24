Политика

ЛДПР воздержится от голосования за преобразование районов Псковской области в округа

Депутат Псковского областного Собрания от фракции ЛДПР Антон Минаков воздержится от голосования за принятие законопроектов о преобразовании 10 районов области в округа, такое заявление сделал во время 42-сессии Собрания 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я воздержусь и объясню, почему. Я разбирался в данном законопроекте, как партийный руководитель. Я считаю, что я разобрался. Действительно, законопроект пойдет во благо в области. Но сколько я не общаюсь с населением, они не понимают, зачем этот закон. Я считаю, что недостаточная работа была проведена с местными жителями. Люди говорят, что мы не понимаем, зачем это надо. Поэтому я понимаю, что проект будет полезен, но нам необходимо в этом убедить нашего избирателя. Во многих районах люди не верят в эту оптимизацию», - сказал Антон Минаков.

О намерении проголосовать против муниципальной реформы в оставшихся районах на сессии заявил лидер фракции «Яблоко» Артур Гайдук.

Напомним, на сегодняшней сессии должны рассмотреть вопрос преобразовании 10 районов области в округа. Решение о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления приняли Великолукский, Дедовичский, Куньинский, Новосокольнический, Островский, Палкинский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Псковский и Себежский районы. Инициативы, возникшие на местах, сначала поддержали поселенческие, а затем районные Собрания депутатов, сформированные пакеты документов были направлены губернатору, что стало основанием для разработки проектов областных законов.