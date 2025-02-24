ЛДПР воздержится от голосования за преобразование районов Псковской области в округа

Депутат Псковского областного Собрания от фракции ЛДПР Антон Минаков воздержится от голосования за принятие законопроектов о преобразовании 10 районов области в округа, такое заявление сделал во время 42-сессии Собрания 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
О намерении проголосовать против муниципальной реформы в оставшихся районах на сессии заявил лидер фракции «Яблоко» Артур Гайдук.
Напомним, на сегодняшней сессии должны рассмотреть вопрос преобразовании 10 районов области в округа. Решение о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления приняли Великолукский, Дедовичский, Куньинский, Новосокольнический, Островский, Палкинский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Псковский и Себежский районы. Инициативы, возникшие на местах, сначала поддержали поселенческие, а затем районные Собрания депутатов, сформированные пакеты документов были направлены губернатору, что стало основанием для разработки проектов областных законов.