Политика

«Дневной дозор»: Должна ли Россия пойти на временное перемирие?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Должна ли Россия пойти на временное перемирие?». Передача вышла в эфир накануне на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

На днях в Саудовской Аравии состоялись переговоры, по итогам которых появилось предложение о заключении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной по линии боевого соприкосновения. Мировые лидеры - даже те, кто еще неделю назад выступал категорически против мирных переговоров и требовал продолжения военных действий, поддержали данную инициативу. Американско-украинско-европейская сторона заявила, что «мяч теперь на стороне России» и что она теперь обязана принять условия прекращения огня, как первого шага к завершению конфликта. Если же Россия предложение коллективного Запада не примет, тем самым она продемонстрирует свою неготовность к миру и нежелание вести переговоры.

Между тем мнения российских экспертов - политиков, военных, блогеров, военкоров - на этот счет разделились. Одни считают, что необходимо принять условия перемирия — иначе нас снова обвинят в недоговороспособности, объявят изгоями, агрессорами. В результате союзники по НАТО увеличат поддержку ВСУ, поставку вооружений, разведданных, и мы втянемся в новый этап войны, только теперь вновь с объединенной Украиной, Европой и Штатами. А этого нельзя допустить ни в коем случае.

Вторая точка зрения, которой придерживаются российские эксперты, заключается в том, что перемирие принимать не надо. Это не более чем уловка, очередной обман, как это было с Минскими соглашениями. Украина и ее западные спонсоры выполнять условия прекращения огня не будут и даже не собираются. Всю эту историю с временным перемирием затеяли специально, чтобы нас спровоцировать. За 30 дней Украина переведет дух, перегруппируется, пополнит ряды своих разбитых частей новыми мобилизованными, снова спровоцирует атаку, обвинит во всем Россию, а мы за это время потеряем победный темп наступления, который сейчас имеем.

Так нужно ли России принимать предложение о временном перемирии? Не станет ли это для нас фатальной ошибкой? Или мы должны продемонстрировать свою готовность к переговорам и тем самым сделать шаг к завершению спецоперации? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Для России временное перемирие не особо выгодно, отмечает бывший губернатор Псковской области, работавший в правительстве ДНР, Евгений Михайлов, и если уж на него соглашаться, то на выгодных для нас условиях.

«В зависимости от контекста все надо оценивать. Если это перемирие заключить на своих условиях, их обсудят и, предположим, примут, можно заключить перемирие на 30 дней. Нужно смотреть, что конкретно там предложат, иначе это очень рискованно. Само по себе такое решение не особо выгодно, потому что оно может наоборот военное время продлить».

С тем, что для достижения мира в российско-украинском конфликте должны быть выполнены заявленные Россией требования, согласен и депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. На сегодняшний день условий, при которых военные действия могут прекратиться, по его мнению, нет. Депутат скептически относится к заявлениям, которые делают лидеры Евросоюза и США, в том числе лично со стороны президента США Дональда Трампа. Конечно, есть надежда, что Трамп искренне педалирует приход к мирному соглашению между Россией и Украиной, но не стоит забывать о прагматичности американцев. Все, что они делают, они делают по принципу «ничего личного - только бизнес». В том числе во внешней политике.

«У нас мудрое руководство будет принимать решения, у нас хорошие переговорщики. Я надеюсь на их мудрость в принятии решений. Конечно, всем хочется заключить мирное соглашение, и это правильно. Другое дело, при каких условиях. На сегодняшний день, по крайней мере в медийном пространстве, я не вижу условий для прекращения военных действий. Есть требования России, которые не менялись с начала военной операции, и на сегодняшний день они не выполнены. Эти требования должны быть выполнены, и потом уже, конечно, должен наступить мир».

Невозможно вести переговоры о мире на фоне стрельбы, поэтому сама идея соглашения о временном прекращении огня является неизбежной. Без ее реализации невозможно остановить вооруженное противостояние, убежден заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг*, объявленный Минюстом РФ иноагентом. По его мнению, главы государств, участвующих в переговорах, должны проявить государственную мудрость и подписать соглашение о прекращении огня, чтобы остановить человеческие потери. Сам же Лев Шлосберг оценивает шансы на подписание этого документа как небольшие.

«Любое соглашение о прекращении огня является благом. Даже одномесячное, хотя оно, очевидно, недостаточно, и срок такого прекращения огня едва ли позволяет решить все ключевые проблемы, связанные с остановкой боевых действий. Но это намного лучше, чем то, что происходит сейчас. Нужно понимать, что инерция боевых действий огромна. В ней - все три, уже более чем три прошедших года. И этот маховик начинает работать сам на себя. Это логика любой войны. Она самовоспроизводится. Здесь погибшие, здесь родные погибших, здесь месть, здесь ненависть, здесь озлобление. Это всё энергетика, которая способствует продолжению убийства людей. Безусловно, соглашение о прекращении огня должно быть связано с началом масштабных политических переговоров. Не все понимают, что само по себе соглашение о прекращении огня не является целью. Это всего лишь шаг для того, чтобы создать условия для проведения больших политических переговоров по всему спектру проблем».

Между тем коммунист, председатель Координационного совета Всероссийского созидательного движения «Русский лад» Владимир Никитин убежден, что России надо придерживаться своих стратегически задуманных планов. Он не верит в искренность намерений Дональда Трампа, который активно участвует в разруливании конфликта между Россией и Украиной. С одной стороны, сейчас американский лидер пытается следовать по пути президента Американской ассоциации политических наук Сэмюэля Хантингтона, который говорил, что ни в коем случае нельзя ссориться с Россией — нужно наоборот ее нейтрализовать, а в лучшем случае сделать союзником в борьбе с Китаем. При этом Трамп стремится к откату западного глобализма к американскому империализму. Для нас это ничего хорошего не предвещает, потому что, усилив Америку, сделав ее мощнейшей державой, Трамп потом займется Россией. Поэтому на вопрос «надо ли нам соглашаться на 30-дневное перемирие с Украиной» у Владимира Никитина однозначный ответ.

«Конечно нет, потому что это полностью противоречит тому, о чем говорил наш президент. Он говорил, что нам нужно не перемирие, а долгосрочный мир на этой территории. То, что предлагают американцы с Украиной, это очередная уловка для того, чтобы сбить наступление, поправить положение украинской армии, накачать оружием, уладить какие-то противоречия со своими союзниками и так далее».

Перемирие нам не нужно. Ни при каких условиях. Нам нужен долгосрочный мир, к которому и стремится наш президент Владимир Путин. И добиваться его надо на наших условиях, а не на тех, которые нам пытаются навязать со стороны. Такую позицию озвучил полковник в запасе, заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев и объяснил, почему на временное прекращение огня соглашаться нельзя. В этом его позиция схожа с мнением Владимира Никитина.

«Всем понятно, что за время этой паузы киевский режим перевооружится, пополнит потрепанные в боях части и подразделения, накопит оружие, боеприпасы. Эта война продолжится с новой силой, с потерями и так далее. Нам это не нужно. Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, нам нужен твердый долгосрочный мир, который бы принес благополучие, чтобы не было никаких угроз. Мы за такую позицию. 30 дней — это обман. Эту войну мы вели и с Америкой, и с коллективным Западом, и с Украиной, много было ресурсов вложено в эту войну. То, что сформулировал наш президент, должно лечь в основу долгосрочного мира. Перемирие нам не нужно».

Нашему верховному главнокомандующему виднее, соглашаться на перемирие или нет, отмечает председатель правления Союза мотоциклистов Псковской области «Ночные Волки-Псков», участник СВО, воевавший в составе интернациональной бригады «Пятнашка», Александр Корушкин. Что же касается его личного мнения, то оно однозначно.

«Мы перемирие уже проходили. Со стороны противоположной ни разу не были условия перемирий соблюдены. Могу сказать, что я хохлам не верю. Ни хохлам, ни европейцам, ни американцам. Лично я. Какой позиции будет придерживаться наш главнокомандующий — не знаю, ему виднее».

Член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов не испытывает оптимизма по поводу предложения о временном перемирии между Россией и Украиной по линии боевого соприкосновения. Прекращение огня — это всего лишь один аспект договоренностей, выхваченный из общего пакета многочисленных проблем. У России с Украиной много недоговоренностей, а у России с США — еще больше, отмечает Валерий Гарбузов.

«Все, кто наблюдает за инициативой Трампа, толком не может дать этому оценку, потому что так переговоры не ведутся. Переговоры ведутся между США и Украиной. А вообще-то должны вестись между Россией и Украиной. Вот, в чем дело. А потом там целый комплекс договоренностей должен быть и по территории, и по перемирию, и как осуществлять, и с какого дня. Настолько много всего по этому комплексу, но почему-то договоренность афишируется только по прекращению огня. Россию это явно не устраивает, поэтому я думаю, что она не примет это условие в качестве основного. Путин и руководители внешнеполитического ведомства объясняли, почему они опасаются, что после 30 дней снова начнется война. Скорее всего, так и будет».

СВО длится уже больше трех лет. Все соскучились по миру. И для многих жителей конфликтующих государств новость о возможном 30-дневном перемирии стала лучом надежды на скорый мир. Наши сегодняшние эксперты по большей части иллюзий на этот счет не питают. Одни полагают, что идти на перемирие сейчас нельзя категорически — мы только потеряем время и позиции, а Украина, наоборот, за это время наберется сил. Другие допускают вариант перемирия, но на выгодных для России условиях, тем более что и Украина, и США тоже преследуют свои интересы.

На совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 13 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток, только если это приведет к долгосрочному миру. По словам президента РФ, важно устранить первопричины кризиса. Российский лидер подчеркнул, что Украина должна настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. Помимо этого, Владимир Путин добавил, что ситуация в Курской области находится полностью под контролем России.

Татьяна Иванова