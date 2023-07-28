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Политика

Игорь Романов поставил под сомнение законность списков кандидатов на выборы от «Яблока»

31.07.2023 15:07|ПсковКомментариев: 2

Кандидат в губернаторы Псковской области, председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов поставил под сомнение законность списков кандидатов на выборы в Псковской области от регионального отделения партии «Яблоко». Своими рассуждениями Игорь Романов поделился на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». 

«В ходе проведенного мной анализа документов выясняется следующее: партийная конференция регионального отделения "Яблока" была проведена 16 июля. Списки кандидатов, сформированные на конференции 16 июля, утвердил недавно избранный председатель псковского "Яблока" Артур Гайдук. Но юридически, как понимаю, он ещё не имел права этого делать! Согласно выписки из ЕГРЮЛ, он стал председателем регионального отделения партии "Яблоко" только 18 июля. Таким образом, получается, что все списки кандидатов псковского "Яблока", утвержденные Артуром Гайдуком на конференции 16 июля, недействительны», - написал Игорь Романов.

Он добавил, что по данному факту собирается подать жалобу в Избирательную комиссию Псковской области. 

Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием к председателю регионального отделения «Яблока» Артуру Гайдуку. По его мнению, проблем со списками возникнуть не должно. 

«Заявление Романова - это заявление Романова, решение принимает не он. Списки утверждаю не я, списки утверждаются на конференции, и конференция списки подтвердила», - заявил Артур Гайдук. 

Напомним, сейчас в Псковской области проходят 12 избирательных кампаний. Голосование в регионе будет идти в течение трех дней подряд – 8, 9, 10 сентября.

Помимо основной региональной кампании - выборов губернатора Псковской области - также состоятся выборы главы Псковского района, восемь муниципальных кампаний по выборам собраний депутатов муниципальных округов и две муниципальные кампании по дополнительным выборам в собрания. Всего будет замещено 125 мандатов.

Срок подачи документов для регистрации кандидатов и списков кандидатов в Псковской области завершится сегодня, 31 июля.

Теги: #Яблоко #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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