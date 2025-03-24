Политика

«Дневной дозор»: Есть ли в медиаполе Псковской области политическая дискуссия и плюрализм мнений?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Есть ли политическая дискуссия и плюрализм мнений в СМИ Псковской области?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В 90-е годы прошлого века средства массовой информации в России стали называть «четвертой властью». Они играли важную роль в формировании общественного мнения, были, что называется, «властителями дум». Слитый в масс-медиа компромат мог стать точкой в карьере чиновников самого высокого ранга. В нашем регионе, как и по всей стране, работали многие медиа, которые не зависели от власти и могли предоставлять самые широкие возможности для выражения различных точек зрения по актуальной региональной проблематике.

С началом XXI века ситуация начала меняться. Стремительно сокращалось число независимых медиаресурсов — как в стране в целом, так и на региональном уровне. Государство взяло «под свое крыло» топовые федеральные СМИ 90-х годов. В регионах также был взят курс на огосударствление медийных ресурсов, сокращение числа независимых средств массовой информации. Доступ читателей/зрителей/слушателей к разнообразным мнениям и возможность публично обсуждать острые социально-политические вопросы сегодня ограничены. Особенно много барьеров для работы СМИ по понятным причинам появилось с началом специальной военной операции.

Важно отметить, что разнообразие мнений и свобода слова — это не просто формальности. Это реальные права, которые должны быть обеспечены каждому гражданину в соответствии с Конституцией РФ. Только плюрализм мнений создает основу для открытого диалога между властью и обществом, их конструктивного взаимодействия. Есть ли политическая дискуссия и плюрализм мнений в СМИ нашего региона? Как представители региональных отделений различных партий оценивают сотрудничество с местными СМИ? Всегда ли у них есть доступ к госСМИ? Действительно ли есть возможность высказать мнение и воспользоваться правом на ответ? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак утверждает, что никогда не сталкивался с попытками ограничить его свободу высказываний и выступлений в средствах массовой информации. Всегда есть возможность свободно выражать свои мысли на различных медийных площадках. По уровню подачи политической информации он отдельно выделяет Псковскую Ленту Новостей.

«Если человек высказывается в рамках закона, то у него всегда такая возможность есть. И неважно, политик это или бизнесмен, или обычный гражданин, он найдет возможность высказаться. Либо это можно сделать в социальных сетях, либо, действительно, через официальные СМИ. С точки зрения политических новостей, то ПЛН на первом месте, благодаря грамотной аналитике и качественному составу специалистов, которые у вас работают, давно причем работают и знают нашу политическую ситуацию долгие-долгие годы, лично знают участников политического процесса, постоянно находятся в диалоге с участниками политического процесса и различных сфер бизнеса. Поэтому, конечно же, по уровню подачи именно политической информации, наверное, все-таки ПЛН здесь на первом месте. И, конечно же, все наши политики, чиновники ПЛН читают, смотрят и информацию оттуда получают».

Региональный координатор ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков отмечает, что в последнее время оппозиционные фракции стали реже появляться на федеральных телеканалах. Однако сотрудничество с местными СМИ по-прежнему остаётся открытым: депутаты имеют возможность участвовать в радиопрограммах и публиковать свою точку зрения в региональных интернет-изданиях.

«В обычный период, в рабочий год, закрытого доступа нет, поскольку приглашают периодически на радиостанции и в интернет-издания, но, с другой стороны, есть ощущение, что действительно оппозиционные фракции меньше появляются на федеральных телеканалах. И это не значит, что другие партии меньше работают. Партию власти освещают немного больше. Тем более это касается предвыборного периода. Для депутатов самая лучшая трибуна, чтобы высказаться, это трибуна Псковского областного Собрания на сессиях, на которых, собственно, присутствуют все коллегии и представители многих региональных СМИ. И какое бы заявление депутат не сделал, его может взять любое издание, процитировать, если оно не нарушает никакого закона, и тем самым депутат получит доступ к информационной площадке».

СМИ являются важным инструментом для выражения мнений, считает вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян. У него есть опыт общения с различными изданиями, включая оппозиционные. С уважением Армен Мнацаканян относится к команде Псковской Ленты Новостей за их готовность к конструктивным дискуссиям и обсуждению острых вопросов.

«Если учитывать средства информации, я могу сказать, с очень большим интересом и с уважением отношусь, пусть другие не обижаются, к команде Псковской Ленты Новостей. Почему? Потому что там есть дискуссия, есть мнение, есть резкие вопросы, поэтому я только могу пожелать, чтобы вы также оставались на этом же уровне. Команда у вас обновляется, чтобы это обновление было толковое, чтобы те молодые люди, которые приходят, понимали, что есть преемственность тех традиций, которые надо сохранить. Я считаю, что другим компаниям, которые входят в состав крупных государственных холдингов, следует развивать дружественные отношения и не стремиться к тому, чтобы казаться лучше или хуже кого-то другого. Надо просто дружить так, чтобы люди понимали, что везде есть право высказывать свое мнение».

ПЛН как площадку для выражения разных позиций выделяет и бывший секретарь Псковского обкома КПРФ Александр Ножка.

«В первую очередь, хотелось бы отметить активную работу в этом направлении Псковской Ленты Новостей. Она и предоставляет площадку всем без исключения партиям, и проводит различные программы: "Гонки по вертикали" и "Сообразим на троих", там обсуждаются различные важные темы для области - и политические, и экономические. Поэтому это сейчас, я считаю, самое популярное СМИ».

В современном обществе свобода слова и возможность свободно выражать различные точки зрения являются важными аспектами политической жизни. Однако, как отмечает депутат Псковского областного Собрания, председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук, в региональных СМИ не всегда царит политическая дискуссия. Оппозиционные партии не имеют возможности получить трибуну - большинству медиа «голос оппозиции» интересен, в лучшем случае, в период выборов.

«Из всех СМИ, которые у нас существуют, собственно говоря, я ПЛН могу только и выделить. ГосСМИ нас приглашают только тогда, когда идут выборы и надо официально предоставлять эфир. Политическая дискуссия в ПЛН и существует. Есть одно официальное мнение или мнение «Единой России», и все остальные неправильные мнения».

Игорь Романов, руководитель регионального отделения «Новых людей», отметил, что на круглых столах в региональных СМИ присутствуют представители различных политических взглядов. Это свидетельствует о том, что в обществе существует широкий спектр мнений.

«Насколько мне известно, в ПЛН регулярно проводятся круглые столы с участием представителей политического процесса. Все остальные региональные СМИ не делают из этого никакого секрета. На этих круглых столах участники свободно выражают свои политические взгляды, никто ничего не вырезает».

Заместитель председателя Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов подчеркивает, что гражданам очень важно иметь возможность услышать разные точки зрения. В политической жизни всегда будут расхождения во мнениях, и это нормально, отмечает он. Каких-то особых предпочтений в отношении региональных СМИ у Михаила Иванова нет.

«Я практически приверженец того, чтобы слышать мнение со всех сторон. Потому что существует множество мнений, и все они разные. Я не хочу называть какое-то одно из них, но считаю, что необходимо сделать объективные выводы. Даже из негативных высказываний можно сделать вывод о том, что творится в той или иной политической партии, какие процессы происходят, что они готовят и всё остальное. Вполне естественно. Борьба и единство противоположностей, как по философии. Я никого не выделяю. Я всех спокойно читаю, смотрю, сравниваю и делаю для себя выводы».

Сегодня наши эксперты поделились мнениями о свободе слова и политических взглядах в региональных СМИ. Многие отметили, что у реготделений партий есть возможность свободно высказываться на различных площадках. Однако некоторые подчеркнули недостаток политической дискуссии, особенно в части выражения мнения оппозиционных партий. Псковскую Ленту Новостей», отмечающую в этом году 25-летие, наши собеседники уверенно выделяют среди других СМИ за открытость для конструктивного диалога со всеми акторами политпроцесса в регионе и возможность обсуждения любых, самых острых вопросов!

Виктория Семенова