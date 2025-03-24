«Дневной дозор»: Есть ли в медиаполе Псковской области политическая дискуссия и плюрализм мнений?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Есть ли политическая дискуссия и плюрализм мнений в СМИ Псковской области?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В 90-е годы прошлого века средства массовой информации в России стали называть «четвертой властью». Они играли важную роль в формировании общественного мнения, были, что называется, «властителями дум». Слитый в масс-медиа компромат мог стать точкой в карьере чиновников самого высокого ранга. В нашем регионе, как и по всей стране, работали многие медиа, которые не зависели от власти и могли предоставлять самые широкие возможности для выражения различных точек зрения по актуальной региональной проблематике.
С началом XXI века ситуация начала меняться. Стремительно сокращалось число независимых медиаресурсов — как в стране в целом, так и на региональном уровне. Государство взяло «под свое крыло» топовые федеральные СМИ 90-х годов. В регионах также был взят курс на огосударствление медийных ресурсов, сокращение числа независимых средств массовой информации. Доступ читателей/зрителей/слушателей к разнообразным мнениям и возможность публично обсуждать острые социально-политические вопросы сегодня ограничены. Особенно много барьеров для работы СМИ по понятным причинам появилось с началом специальной военной операции.
Важно отметить, что разнообразие мнений и свобода слова — это не просто формальности. Это реальные права, которые должны быть обеспечены каждому гражданину в соответствии с Конституцией РФ. Только плюрализм мнений создает основу для открытого диалога между властью и обществом, их конструктивного взаимодействия. Есть ли политическая дискуссия и плюрализм мнений в СМИ нашего региона? Как представители региональных отделений различных партий оценивают сотрудничество с местными СМИ? Всегда ли у них есть доступ к госСМИ? Действительно ли есть возможность высказать мнение и воспользоваться правом на ответ? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак утверждает, что никогда не сталкивался с попытками ограничить его свободу высказываний и выступлений в средствах массовой информации. Всегда есть возможность свободно выражать свои мысли на различных медийных площадках. По уровню подачи политической информации он отдельно выделяет Псковскую Ленту Новостей.
Региональный координатор ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков отмечает, что в последнее время оппозиционные фракции стали реже появляться на федеральных телеканалах. Однако сотрудничество с местными СМИ по-прежнему остаётся открытым: депутаты имеют возможность участвовать в радиопрограммах и публиковать свою точку зрения в региональных интернет-изданиях.
СМИ являются важным инструментом для выражения мнений, считает вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян. У него есть опыт общения с различными изданиями, включая оппозиционные. С уважением Армен Мнацаканян относится к команде Псковской Ленты Новостей за их готовность к конструктивным дискуссиям и обсуждению острых вопросов.
ПЛН как площадку для выражения разных позиций выделяет и бывший секретарь Псковского обкома КПРФ Александр Ножка.
В современном обществе свобода слова и возможность свободно выражать различные точки зрения являются важными аспектами политической жизни. Однако, как отмечает депутат Псковского областного Собрания, председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук, в региональных СМИ не всегда царит политическая дискуссия. Оппозиционные партии не имеют возможности получить трибуну - большинству медиа «голос оппозиции» интересен, в лучшем случае, в период выборов.
Игорь Романов, руководитель регионального отделения «Новых людей», отметил, что на круглых столах в региональных СМИ присутствуют представители различных политических взглядов. Это свидетельствует о том, что в обществе существует широкий спектр мнений.
Заместитель председателя Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов подчеркивает, что гражданам очень важно иметь возможность услышать разные точки зрения. В политической жизни всегда будут расхождения во мнениях, и это нормально, отмечает он. Каких-то особых предпочтений в отношении региональных СМИ у Михаила Иванова нет.
Сегодня наши эксперты поделились мнениями о свободе слова и политических взглядах в региональных СМИ. Многие отметили, что у реготделений партий есть возможность свободно высказываться на различных площадках. Однако некоторые подчеркнули недостаток политической дискуссии, особенно в части выражения мнения оппозиционных партий. Псковскую Ленту Новостей», отмечающую в этом году 25-летие, наши собеседники уверенно выделяют среди других СМИ за открытость для конструктивного диалога со всеми акторами политпроцесса в регионе и возможность обсуждения любых, самых острых вопросов!
Виктория Семенова