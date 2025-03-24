Политика

Андрей Михайлов: Люди в Новоржевском округе начали системно работать

Люди в Новоржевском муниципальном округе начали системно работать. Такое мнение о прошедшей в муниципалитете муниципальной реформе высказал депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, член комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Михайлов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Люди начали системно работать. Даже сессии (в муниципальных округах - ред.), на которых мы бывали, стали проводиться более структурированно. Доклад подчиненных лиц в исполнении тех или иных обязательств по бюджету стал по-другому строиться. Они понимают, о чем они говорят на перспективу. Люди работают», - сказал Андрей Михайлов.

Гость студии подчеркнул, что даже внешний вид города говорит о том, что люди хотят работать.

Напомним, на февральской сессии Псковского областного Собрания сегодня поддержали инициативы о преобразовании последних десяти районов Псковской области в муниципальные округа.