Политика

«Собственной персоной»: Игорь Сопов о подготовке к ЕДГ-2025, форумах старшеклассников и ТИК. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 апреля.

Гость студии — председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о подготовке к избирательным кампаниям 2025 года, формате взаимодействия комиссии с политическими партиями накануне старта избирательных кампаний, а также о подготовке к Форуму старшеклассников «Голос молодёжи» для учащихся 10-х и 11-х классов и Форуму территориальных избирательных комиссий в мае 2025 года.