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Политика

В проблемных райкомах КПРФ изберут новых руководителей

16.04.2025 19:32|ПсковКомментариев: 0

Конференция Псковского районного отделения КПРФ, а также общие собрания коммунистов Гдовского и Дедовичского районных отделений партии по избранию их руководящих органов пройдут в апреле-мае этого года. Соответствующее решение было принято сегодня, 16 апреля, на заседании бюро Псковского обкома КПРФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил первый секретарь областного отделения партии Петр Алексеенко. 

Напомним, ранее секретари указанных отделений КПРФ сложили свои полномочия в знак протеста против действий руководства обкома. 

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При этом речи об исключении их из партии не идет, сообщил Петр Алексеенко. 

По информации Псковской Ленты Новостей, в отношении экс-секретарей райкомов возбуждены персональные дела за нарушение  требований постановления бюро обкома «О недопустимости вынесения вопросов кадровой политики в буржуазные средства массовой информации».

Кроме того, бюро обкома рассмотрело сегодня вопросы о ходе Народного референдума КПРФ, проведении публичных партийных мероприятий, посвященных 155-ой годовщине со дня рождения Владимира Ленина, Международному Дню солидарности трудящихся, 80-летию Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, Дню пионерии, 226-ой годовщине со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина и праздника «Дня русского языка», 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Источник: Псковская Лента Новостей
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