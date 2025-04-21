Политика

Шестой кандидат выдвинулся на праймериз «Единой России» в Пскове

Шестой кандидат Дмитрий Альшевский выдвинулся на праймериз «Единой России» на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3.

Дмитрий Альшевский родился 15 августа 1988 года в городе Гдов Псковской области. Проживал в ЗАТО Смуравьёво-2 Гдовского района Псковской области. После окончания средней школы поступил в Военно-морской инженерный институт. После окончания института в 2010 году распределился на Крайний Север. В 2015 году продолжил военную службу в Псков. Имею богатый руководящий опыт различными подразделениями.

Ветеран боевых действий. Участник СВО. Награжден государственной наградой и другими медалями Министерства обороны. Воинское звание – майор юстиции.

Напомним, заявки для участия в праймериз принимаются до 24 апреля в псковском городском отделении партии по адресу: город Псков, улица Гоголя, дом № 9. Также заявки могут быть направлены в электронной форме через личный кабинет на сайте. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая.

Мандат депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 освободился после ухода из состава депутатского корпуса единоросса Ивана Мешкова. Он победил на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году, набрав 61,52% голосов.

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Ранее единственным кандидатом на праймериз был студент ПсковГУ, профорг, член профкома, член Студенческого научного общества и командир отряда Юнармии Дамиан Мисун.