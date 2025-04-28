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Политика

Рейтингомер: объединение больниц, телега на чушках и премия для ресторатора

28.04.2025 18:18|ПсковКомментариев: 0

Салют! С вами Господин Рейтингомер. Начинаем подведение итогов недели, на которой в регионе произошел ряд важных и заметных событий — от наступления «газовой эры» в Пушкинских Горах до зажжения Вечных огней и проведения патриотических акций к 9 мая. А сколько известных и статусных людей приехало в область, включая директоров крупных российских компаний, сенаторов, обоих депутатов Госдумы от Псковской области — секретаря реготделения «Единой России» Александра Козловского и председателя областного отделения Российского военно-исторического общества Александра Борисова. Словом, событий было много — оснований для оценки активности политиков, чиновников, общественников и других публичных персон хоть отбавляй. 

 

Как обычно, оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Александр Грацкий

Самую низкую отрицательную оценку -5 получает бывший замглавы администрации Пскова Александр Грацкий. Признанный виновным в получении взятки и приговоренный к десяти годам лишения свободы экс-чиновник не смог добиться пересмотра ранее вынесенного вердикта. Судебная коллегия по уголовным делам областного суда оставила обвинительный приговор без изменений — и теперь господин Грацкий отправится в колонию на многие годы.

-4 Марина Гаращенко

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Тем временем в регионе продолжается объединение районных больниц. Не сомневаемся, что у архитекторов «перестройки» системы здравоохранения есть аргументы «за», однако из-за недостаточной информационной работы народ на местах не понимает, зачем проводятся преобразования. По уму, о плюсах реформы должны были бы доходчиво рассказывать, во-первых, чиновники от здравоохранения, во-вторых, пропагандисты из госмедиахолдинга, но они отрабатывают повестку плохо. В целом в муниципалитетах слабо ведется разъяснительная работа. Тему уже взяли на вооружение представители оппозиции, в стенах областного Собрания звучит критика оптимизации, из-за чего вопрос стал политическим. В связи с этим ставим руководителю комитета по здравоохранению Марине Гаращенко минус минусы и подчеркиваем: мы критикуем не саму реформу, а то, что уделяется мало внимания разъяснительной работе.

-3 Ольга Соколова

Фото: Псковское областное Собрание

Минус три отправляем в город Гдов главе местной администрации Ольге Соколовой. Судом она оштрафована на 20 тысяч рублей за экономию электроэнергии, в результате чего погибли два человека. Отсутствие необходимого освещения явилось условием, которое способствовало совершению ночью смертельного дорожно-транспортного происшествия на улице Печатникова.

-2 Гор Брутян

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Двойку со знаком минус заносим в дневник первого зампредседателя областного комитета по образованию Гора Брутяна. В ходе общения с региональными парламентариями в ответ на выступление депутата Татьяны Фомченковой, назвавшей ситуацию с детскими оздоровительными лагерями катастрофической, чиновник «прикрылся» спецоперацией. Дескать, есть норма по обеспечению детей участников СВО, и это почти полная загрузка льготных путевок, а на остальные категории объем путевок уменьшается. Полагаем, что так противопоставлять разные социальные группы некрасиво и неправильно — за такое может и от начальства прилететь.

-1 Евгений Васильев

Фото: Псковское региональное отделение партии «Яблоко»

Минус один ставим экс-кандидату на пост главы Гдовского района от партии «Яблоко» Евгению Васильеву. Суд отказал ему в оспаривании итогов прошлогодних выборов. Напомним, по результатам голосования победил единоросс Иван Мешков, он и стал главой муниципалитета. А господин Васильев занял второе место, при этом он продолжает оспаривать итоги, считая, что на выборах были допущены нарушения.

0 Дмитрий Альшевский

Нейтральную оценку ноль получает военнослужащий Дмитрий Альшевский. Он стал шестым участником предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по третьему округу. Это абсолютно новое имя, ранее в общественно-политической жизни участник СВО замечен не был — и каковы мотивы его выдвижения на праймериз, нам неизвестно. Поэтому пока ограничиваемся констатацией факта выдвижения и нейтральной оценкой.

+1 Петр Алексеенко, Артур Гайдук

Плюс один ставим двум депутатам областного Собрания Петру Алексеенко и Артуру Гайдуку, заявившим с парламентской трибуны о проблемах здравоохранения. Мы частенько критикуем первого секретаря обкома КПРФ товарища Алексеенко за выступления на оторванные от жизни темы, но в минувший четверг коммунист обратился к реально волнующему людей вопросу — объединению районных больниц. Оптимизацию сферы здравоохранения, а также политику Минздрава на сессии раскритиковал и депутат-яблочник, в прошлом врач скорой помощи Артур Гайдук. По его мнению, если так и дальше будет продолжаться — скоро придем от работающих в больницах врачей к приемам у повивальных бабок.

+2 Антон Мороз

Положительную оценку +2 заработал участник праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы Антон Мороз. Он начал активно работать в регионе, принял участие в форуме строителей, провел встречи с рядом региональных политиков и чиновников, а также дал большое интервью Псковской Ленте Новостей.

+3 Ирина Кухи

Строчкой выше, на плюс три, взлетела директор отеля «Покровский» Ирина Кухи. Ведомая ей команда стала победительницей ежегодной премии Russian Hospitality Awards в номинациях «Лучший ресторан в отеле» («Покровский») и «Лучшая ресторанная концепция локального продукта» («Гельдт»). Отметим, что это далеко не первая престижная награда, полученная командой во главе с Ириной Кухи. Молодцы - так держать!

+4 Николай Романов

Плюс четыре заслужил руководитель регионального комитета по сельскому хозяйству Николай Романов. Оказывается, Псковская область заняла первое место в рейтинге регионов России по индексу производства сельскохозяйственной продукции. В 2024-м индекс производства по сравнению с 2023 годом в регионе превысил 132%. Возможно, у кого-то эти данные могут вызвать некоторые сомнения, однако факт есть факт. Как говорится, против цифр не попрешь.

+5 Антон Дымов

Максимально высокую оценку плюс пять получает генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов. Отмечаем активную работу по газификации региона, открытие Вечных огней в преддверии празднования 80-летия Великой Победы и выступление руководителя компании перед депутатами областного Собрания в рамках парламентского часа. Помимо прочего, отмечаем яркие образы и запоминающиеся высказывания господина Дымова — например, такое, о работе в 2024-м и планах на будущее: «Телегу без колёс поставили на чушки, задача на этот год - поставить её на колеса и разогнать».

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!

Источник: Псковская Лента Новостей
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