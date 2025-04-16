Псковский ресторан «Гельдт» признан победителем премии Russian Hospitality Awards

Псковский ресторан «Гельдт» признан победителем всероссийской премии Russian Hospitality Awards в номинации «Лучшая ресторанная концепция локального продукта», сообщается в Telegram-канале премии.
Напомним, в этом году в рамках номинации «Лучшая ресторанная концепция локального продукта» было получено 58 заявок от ресторанов. В пятерку финалистов вместе с псковским рестораном вошли Brunello (Сочи), Tagliatella Caffe (Санкт-Петербург), «Хозяин тайги» (Красноярск) и «Чешуя» (Красноярск). Победителем признан псковский «Гельдт».
Ресторан на берегу Псковы в Финском парке открылся в марте прошлого года.
Видео: Russian Hospitality News / Telegram
Кроме того, ресторан при отеле «Покровский» сегодня победил в номинации «Лучший ресторан при отеле».
Напомним, Russian Hospitality Awards - ежегодная премия и церемония награждения лучших отелей России.
Церемония награждения Russian Hospitality Awards 2024 состоялась сегодня, 22 апреля, в отеле Radisson Blu Olympiyskiy Hotel в Москве. Объявлены победители премии в 23 номинациях. Два титула, таким образом, получили псковские представители.