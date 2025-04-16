Туризм

Псковский ресторан «Гельдт» признан победителем премии Russian Hospitality Awards

Псковский ресторан «Гельдт» признан победителем всероссийской премии Russian Hospitality Awards в номинации «Лучшая ресторанная концепция локального продукта», сообщается в Telegram-канале премии.

Напомним, в этом году в рамках номинации «Лучшая ресторанная концепция локального продукта» было получено 58 заявок от ресторанов. В пятерку финалистов вместе с псковским рестораном вошли Brunello (Сочи), Tagliatella Caffe (Санкт-Петербург), «Хозяин тайги» (Красноярск) и «Чешуя» (Красноярск). Победителем признан псковский «Гельдт».

Ресторан на берегу Псковы в Финском парке открылся в марте прошлого года.

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Видео: Russian Hospitality News / Telegram

Кроме того, ресторан при отеле «Покровский» сегодня победил в номинации «Лучший ресторан при отеле».

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Напомним, Russian Hospitality Awards - ежегодная премия и церемония награждения лучших отелей России.

Церемония награждения Russian Hospitality Awards 2024 состоялась сегодня, 22 апреля, в отеле Radisson Blu Olympiyskiy Hotel в Москве. Объявлены победители премии в 23 номинациях. Два титула, таким образом, получили псковские представители.