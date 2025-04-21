Политика

Антон Мороз: Псковская область для меня не чужой регион

В Пскове продолжается предварительное голосование «Единой России», по его итогам в мае будет определен кандидат от партии на довыборы депутата городской Думы по округу №3. Самым заметным событием на этапе выдвижения кандидатов стало появление среди участников праймериз абсолютно новой для псковской политики персоны — руководителя крупной строительной компании из Санкт-Петербурга Антона Мороза. По информации ПЛН, он уже встретился с рядом известных псковских политиков и управленцев. В связи с выдвижением Антона Мороза на процедуру предварительного голосования в Пскове у наблюдателей появились различные версии. В масс-медиа и социальных сетях на этот счет высказываются разные мнения. Псковской Ленте Новостей удалось взять первое эксклюзивное интервью у потенциального кандидата и узнать из первых уст о том, что его побудило принять участие в предварительном голосовании «Единой России» и каковы дальнейшие планы.

О выборах и политике

- Антон Михайлович, каковы мотивы вашего участия в праймериз по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы?

- Основной мотив — это желание представлять партию и интересы населения в Псковской городской Думе в качестве депутата от избирательного округа №3. Считаю, что являюсь тем человеком, который в состоянии повлиять на развитие городского округа и Пскова в целом, а также, в случае моего избрания, выполнить те обещания партии «Единая Россия», которые будут даны людям, участвующим в предварительным голосовании.

- В чем причины выбора именно Псковской области для участия в праймериз?

- Начнем с того, что Псковская область для меня не чужой регион. Я вхожу в состав руководства Ассоциации «Псковский строительный комплекс», активно представляя интересы строительных организаций Псковской области, а также являюсь одним из руководителей рыбохозяйственного предприятия ООО «Рыба Псковщины», которое занимается переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков. Кроме того, длительное время представляю Северо-Западный федеральный округ, в который входит Псковская область, в составе Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», поэтому знаю и понимаю существующие в регионе проблемы, и готов их решать.

- Почему именно «Единая Россия», а не какая-либо другая политическая организация? Вы принимаете участие в работе партии, если да — то какое?

- История отношений с партией «Единая Россия» у нас давняя. Я в ней с 2009 года, являюсь членом Экспертного совета партии, длительное время состою в Общественном совете федерального партийного проекта «Детский спорт», активно участвуя в развитии детского спорта на территории СЗФО. Также принимаю участие в экспертной оценке нормативно-правовых документов и законопроектов, вносимых и поддерживаемых партией «Единая Россия». Совместно с депутатом от партии «Единая Россия» Ириной Константиновной Родниной участвую в работе Государственной Думы.

- Получили ли поддержку от регионального отделения «Единой России» в лице секретаря организации, депутата Госдумы Александра Козловского? О чем шла речь на встрече с ним? И каково ваше отношение к региональной партийной организации?

- На встрече с Александром Николаевичем Козловским мы подробно обсудили те цели и задачи, которые ставит региональное отделение «Единой России» в самом регионе и в городе Пскове. В свою очередь я озвучил те цели и задачи, которые вижу для себя в качестве возможного представителя «Единой России» в городском парламенте. Они связаны с вопросами и проблемами, необходимость решения которых я вижу в данный момент на территории псковской агломерации.

Мое видение этих проблем и подходы к их решению получили поддержку и Александра Николаевича Козловского, и секретариата «Единой России».

Безусловно, моё отношение к региональной партийной организации Пскова, куда я вступил не так давно, исключительно положительное. Несмотря на то, что я долгое время представлял региональную партийную организацию Санкт-Петербурга, я уже успел оценить работу и профессионализм псковских коллег и поддерживаю те цели и задачи, которые ставятся местной региональной партийной организацией.

- Каковы ваши дальнейшие планы относительно участия в региональной политике, цели и задачи этой деятельности?

- В случае победы на праймериз и избрания меня в дальнейшем в городской парламент, я собираюсь принимать деятельное участие в региональной повестке партии, в решении вопросов и задач, которые ставятся губернатором Псковской области Михаилом Юрьевичем Ведерниковым и главой города Пскова Борисом Андреевичем Елкиным, а также непосредственно решать вопросы и проблемы, которые будут адресованы мне моими избирателями, проживающими на территории городского округа №3, связанные с жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством, строительством, развитием детско-юношеского спорта в Пскове и регионе.

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О направлениях развития

- Как вы оцениваете в настоящее время формат взаимоотношений с региональной властью?

- Свои отношения с региональной властью я оцениваю крайне положительно. У меня было несколько встреч с губернатором Псковской области Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, мэром Пскова Борисом Андреевичем Елкиным, депутатом Госдумы Александром Николаевичем Козловским, секретариатом партии «Единая Россия» и председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Алексеевичем Котовым. В рамках этих встреч мы обсуждали формат моей возможной работы в регионе, цели и задачи, которые я собираюсь решать, а также методы и подходы в их решении. Мне будет очень приятно стать членом этой профессиональной команды, любящей свой регион.

- Знаю, что вы уже встречались и с вице-губернаторами Псковской области. Что обсуждали? Каковы результаты этих встреч и договоренности?

- С вице-губернатором Игорем Николаевичем Шатурным мы обсуждали вопросы развития строительного комплекса Северо-Западного федерального округа и Псковской области, проблемные вопросы, которые стоят перед строительным комплексом в настоящее время, вопросы, связанные с жилищным, промышленным строительством, строительством социальных объектов и объектов культуры, а также вопросы, связанные с исполнением государственных контрактов на территории региона.

Исходя из результатов встречи, я вижу взаимную выработку предложений по поддержке строительной отрасли в непростой экономический период для её развития, совпадение наших взглядов, подходов и путей решения существующих проблем.

С Ольгой Александровной Тимофеевой мы обсуждали развитие детского спорта в целом на территории Пскова и Псковской области, возможность создания Федерации хоккея на траве Псковской области, популяризацию хоккея на траве в регионе и вопросы развития инфраструктуры для данного вида спорта, внедрение в образовательных организациях учебного модуля «хоккей на траве» в рамках учебных программ по общей физической подготовке, открытие отделений хоккея на траве, создание спортивных секций по хоккею на траве при образовательных учреждениях и в рамках дополнительного образования, а также развитие студенческих лиг по хоккею на траве, хоккею на траве 5s и индорхоккею в действующих федеральных и региональных высших учебных и специализированных учреждениях образования.

Мы достигли соглашения о возможном совместном поиске объектов образования или спортивной инфраструктуры, где ФХТР сможет представлять такой вид спорта, как «хоккей на траве», заинтересовать жителей региона и особенно молодёжь в этой игре для дальнейшего развития хоккея на траве в Псковской области и Пскове, а также о возможном привлечении государственных и частных инвестиций в строительство объектов инфраструктуры для занятий спортом на территории региона.

- Насколько хорошо вы представляете ситуацию в муниципальном образовании в целом и округе №3? Вы сказали, что встречались уже с главой города Пскова Борисом Елкиным — какие темы и направления работы обсуждали с ним?

- Я неоднократно бывал на территории избирательного округа №3, встречался с лидерами общественного мнения, жителями данной территории, полностью осмотрел округ и имею представление о тех проблемах, которые волнуют местных жителей. В основном это вопросы, связанные с развитием дорожной инфраструктуры, ремонтом дорог, жилищно-коммунальным хозяйством, с уборкой мусора и облагораживанием территорий, а также с развитием детско-юношеского спорта на территории округа. В целом все проблемы мне понятны и я думаю, что обладаю достаточной компетенцией и возможностями в оказании населению содействия в решении этих проблем.

Что касается встречи с главой города Пскова Борисом Андреевичем Елкиным, то на ней мы обсудили все вопросы, которые я выделил для себя при посещении округа, вникнув в происходящую там ситуацию.

Отдельно мы также коснулись развития детско-юношеского спорта, развития хоккея на траве и всех тех вопросов, что уже обсуждались с курирующим сферы туризма, культуры, молодёжной политики и спорта заместителем губернатора Псковской области Ольгой Александровной Тимофеевой.

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О бизнесе и общественной нагрузке

- Вопрос о вашей предпринимательской деятельности. Как вы оцениваете состояние своего бизнеса в настоящее время?

- Моя предпринимательская деятельность развивается по нескольким направлениям. С одной стороны — это жилищное строительство, строительство административных зданий и коммерческих объектов на территории Северо-Западного федерального округа. Это динамично развивающийся бизнес, который обеспечивает качественное строительство тех объектов, которые необходимы жителям СЗФО.

Также я имею отношение к рыбохозяйственной отрасли Псковской области. Наше предприятие ООО «Рыба Псковщины» занимается переработкой и консервированием промысловой рыбы, отлов которой осуществляется в соответствии с лицензией на территории Псковского региона. Этот бизнес развивается достаточно успешно и является одним из лидирующих в данном сегменте.

- Что побуждает вас заниматься общественной деятельностью, в том числе участвовать в различных консультационных советах и работать в федерации хоккея на траве РФ?

- Уже больше 15 лет я представляю строительную и спортивную отрасли в различных общественных организациях и объединениях. Это мой осознанный выбор, так как я обладаю необходимыми и достаточными компетенциями для достижения целей и решения задач, которые ставятся передо мной как со стороны строительного сообщества, так со стороны спортивного. Для того, чтобы эти задачи решались максимально эффективно и качественно, я принимаю участие в различных консультационных органах, общественных и экспертных советах различных органов исполнительной и законодательной власти. Там мы помогаем проводить разработку, экспертизу и оценку нормативно-правовых актов, служащих для развития и поддержки отраслей строительства и спорта.

Более 5 лет я руковожу Федерацией хоккея на траве России, в этом году был повторно переизбран её президентом. В момент моего прихода в ФХТР она находилась в достаточно плачевном состоянии, у нее была отобрана аккредитация, отсутствовало финансирование, не было политики регионального развития, возникали проблемные вопросы внутри органов управления Федерации, которые приводили к её стагнации и тормозили дальнейшее развитие.

- И каковы результаты работы в федерации, что изменилось за последние годы?

- С приходом меня и моей команды ФХТР получила аккредитацию Министерства спорта РФ, которая была в дальнейшем продлена, нами были проведены, в том числе в ковидный и пост-ковидный периоды времени, все возможные соревнования, запланированные на территории Российской Федерации и в составе регионов, а также международные соревнования и турниры на территориях союзных государств. Нам также удалось обеспечить в полном объеме финансирование сборных команд по всем возрастам, входящим в состав ФХТР, у спортсменов появились новые региональные федерации хоккея на траве по всей стране, было обеспечено урегулирование всех конфликтных ситуаций внутри органов управления ФХТР, а также проведена работа по организации системы финансирования развития хоккея на траве в России. Безусловно, эта деятельность способствует моему развитию как общественно-политического деятеля, вдохновляет и побуждает меня к дальнейшему участию в развитии хоккейных видов спорта. Я веду активное взаимодействие с Международной федерацией хоккея на траве и её президентом Тайябом Икрамом, а также представляю интересы ФХТР в органах высшей государственной исполнительной и законодательной власти РФ, что позволяет мне решать цели и задачи, поставленные выбравшими меня на должность президента ФХТР спортсменами.

Об этапах биографии и семье

- Расскажите, пожалуйста, об основных этапах своей биографии и жизненных принципах.

— Я родился в Ленинграде 23 февраля 1979 года в семье простых советских инженеров. Мама занималась строительством, отец работал в одном из крупнейших институтов прикладной химии, который разрабатывал ракетное топливо, у родителей несколько высших образований. Огромный вклад в мое воспитание сделали дед и бабушка. Мой дед прошел войну, был заведующим кафедрой и преподавал в Военно-морском училище имени Фрунзе. Бабушка – заслуженный детский врач страны. По окончании гимназии № 222 «Петришуле» я учился в Санкт-Петербургском Государственном политехническом университете по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Дальнейшая моя специализация в той или иной форме связана с развитием строительства. Я окончил аспирантуру Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, факультет «Экономика и управление». Защитил диссертацию, получив ученую степень кандидата экономических наук. В 2016 году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по специализации «Государственное и муниципальное управление». В 2023 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по направлению «Мастер государственного управления – для руководителей» – Executive Master in Public Management (EMPM).

Все время, начиная с поступления в институт, я сам зарабатывал на жизнь. Начинал с рядового курьера, к окончанию вуза руководил рядом строительных компаний, которые впоследствии стали достаточно крупными.

В связи с тем, что всегда занимал активную жизненную позицию, занялся общественной деятельностью. Сегодня являюсь вице-президентом крупнейшего отраслевого общественного объединения — Ассоциации «Национальное объединение строителей», работаю в составе нескольких общественных советов и рабочих групп при федеральных исполнительных и законодательных органах власти.

- Чем вы увлекаетесь?

- Хоккеем на траве, футболом, падлом и рыбалкой, люблю активный отдых на природе. В школьные годы занимался фехтованием. Сейчас возглавляю Федерацию хоккея на траве России, вовсю продвигаем и популяризируем этот вид спорта среди школьников и студентов, в том числе в Псковской области, ищем способы финансирования и создаем возможности для участия наших спортсменов в международных соревнованиях.

- Члены семьи разделяют ваши увлечения?

- Да. Я женат, воспитываю 5 детей - все они так или иначе тоже связаны со спортом. Сын увлекается самбо и падел-теннисом, дочки - танцами и падел-теннисом. Всей семьей любим путешествовать, посетили большое количество российских городов.

- Завершая интервью, я хотел бы вернуться к теме вашего участия в предварительном голосовании «Единой России» и к озвученным вами планам по развитию Пскова и региона. По вашему мнению, что дает основания рассчитывать на успех?

- Я не первый раз участвую в выборных кампаниях и неоднократно одерживал победу при выборе руководящих органов общественных организаций и объединений в области строительства, а также физкультуры и спорта РФ. Многие годы представляю интересы строительного и спортивного сообщества в различных общественных организациях и объединениях, а также в высших органах законодательной и исполнительной власти, постоянно участвую в общественно-политической жизни страны. Кроме того, неоднократно участвовал в выборах в различные органы законодательной власти субъектов Российской Федерации и федерального уровня, проходил и побеждал в процедурах предварительного отбора, являлся представителем Партии «Единая Россия» в списочном составе на выборах в Государственную Думу.

Как помощник депутата, принимаю активное участие в развитии детского спорта, а как представитель Национального объедения строителей — активно защищаю отраслевые интересы на всех уровнях федеральной исполнительной власти.

Являясь вице-президентом Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты, представляю строительный и энергетический блоки, активно участвую в жизни представителей бизнес-сообщества, доверивших мне эту ответственную функцию и роль. Также являюсь членом Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при комитете Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, руководителем Экспертной рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов в сфере проектного финансирования строительной отрасли Комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое России, членом рабочей группы по решению вопросов совершенствования нормативной правовой базы в строительстве при Минстрое России и т.д. Принимаю активное участие во многих партийных проектах «Единой России», таких, например, как «Детский спорт», на территории СЗФО. Очень надеюсь, что эти проекты принесут много пользы жителям Псковской области.

- Антон Михайлович, спасибо за обстоятельные ответы на вопросы Псковской Ленты Новостей. И до новых встреч!

Беседовал Александр Савенко