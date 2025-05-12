Политика

«Гайд-парк»: Антон Минаков об актуальных вызовах и планах ЛДПР. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 13 мая.

Гость студии - координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

Ведущий Александр Савенко обсудил с лидером регионального отделения ЛДПР итоги его поездки на партийный форум в Москве, актуальные вызовы и угрозы, планы на муниципальные выборы-2025 и парламентскую кампанию 2026 года, а также участие партийного отделения в праздновании годовщины Великой Победы и подготовку к 80-летию Владимира Жириновского.