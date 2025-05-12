Политика

Михаила Иванова избрали членом Высшего совета «Партии пенсионеров»

Председателя регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаила Иванова избрали членом Высшего совета партии, сообщил он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Михаил Иванов / «ВКонтакте»

«16-17 мая принял участие в VIII съезде "Партии пенсионеров". Приняли новую редакцию устава и программу партии, избрали руководящие органы. Меня избрали членом Высшего совета партии», – написал он.

Делегаты Съезда почтили память покойного многолетнего лидера партии Владимира Буракова и отметили его неоценимый вклад в возрождение и развитие «Партии пенсионеров». Партия подтвердила настрой продолжать курс Буракова, начатые им преобразования и проекты.

Съезд принял решение сконцентрировать свои усилия на подготовку к предстоящим выборам в Государственную Думу.

На съезде партии также избран новый лидер Эрик Праздников.

Хирург Эрик Праздников сотрудничает с «Партией пенсионеров» с 2019 года, когда руководимое им Общество врачей России подписало с РППСС соглашение о партнерстве. На выборах в Госдуму-2021 господин Праздников возглавлял московскую группу партсписка («пенсионеры» не преодолели пятипроцентный барьер и в Думу не прошли), а в 2023 году стал руководителем московского отделения партии.