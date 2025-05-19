Политика

Опрос ПЛН-ТВ: Кто на выборы?

На территории избирательного округа №3 города Пскова в ближайшее время состоится процедура выборов депутата, обусловленная переходом предыдущего представителя округа Ивана Мешкова на должность главы Гдовского района. В настоящее время реализуется процесс предварительного голосования политической партии «Единая Россия», в рамках которого несколько кандидатов претендуют на право участия в основных выборах. Знают ли псковичи о процедуре выборов и знакомы ли с кандидатами, мы узнаем в новом опросе от ПЛН-ТВ.