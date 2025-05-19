Интерес к выборам в Госдуму в 2026 году будет кратким — Валерий Федоров

Интерес к выборам в Государственную Думу в 2026 году будет кратким. Такое мнение известный российский политолог и социолог, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В сентябре 2026 года пройдут выборы в Государственную Думу. Это вторая по значению федеральная кампания после выборов президента, напомнил эксперт.
«На какой-то промежуток времени мы все, хотим того или нет, будем захвачены этим потоком новостей и станем настоящими "диванными экспертами" по вопросам внутренней политики. Но это будет краткий эпизод. Сегодня, конечно, внимание сосредоточено на происходящем в мире, происходящем на фронте, на происходящем с российской экономикой, на вопросах, я бы так сказал, исторической политики. 80 лет Победы мы недавно отметили, и весь год проходит под знаком этого юбилея. Это более для людей важно, чем внутриполитический фронт», — уточнил генеральный директор ВЦИОМ.