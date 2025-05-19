Политика

Интерес к выборам в Госдуму в 2026 году будет кратким — Валерий Федоров

Интерес к выборам в Государственную Думу в 2026 году будет кратким. Такое мнение известный российский политолог и социолог, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Главный вопрос, который россияне ставят для себя на тему избирательной системы, это честность. Роль выборов и выборной системы не очень большая в наше время, как говорится, есть сейчас вещи поважнее. Фокус внимания не на выборах, это сейчас на периферии немножко. Через год все поменяется, но, я уверен, на непродолжительное время», – сказал Валерий Федоров.

В сентябре 2026 года пройдут выборы в Государственную Думу. Это вторая по значению федеральная кампания после выборов президента, напомнил эксперт.

«На какой-то промежуток времени мы все, хотим того или нет, будем захвачены этим потоком новостей и станем настоящими "диванными экспертами" по вопросам внутренней политики. Но это будет краткий эпизод. Сегодня, конечно, внимание сосредоточено на происходящем в мире, происходящем на фронте, на происходящем с российской экономикой, на вопросах, я бы так сказал, исторической политики. 80 лет Победы мы недавно отметили, и весь год проходит под знаком этого юбилея. Это более для людей важно, чем внутриполитический фронт», — уточнил генеральный директор ВЦИОМ.