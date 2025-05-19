Политика

Коллективные взывания ЛДПР к духу к духу Жириновского не всегда работают — Валерий Федоров

ЛДПР после смерти Владимира Жириновского приходится придумывать новые темы и новые лозунги. Такое мнение известный российский политолог и социолог, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У ЛДПР выхода нет, Владимир Вольфович в лучшем из миров уже пребывает. И им, хочешь не хочешь, приходится все время придумывать какие-то новые темы, новые лозунги. Вроде бы, пока получается. Я не уверен, что эта инерция, которая была задана Жириновским уже на излете его жизни и карьеры, будет вечной. Коллективные камлании взывания к духу Владимира Вольфовича могут сработать, но мы видим, что они работают не всегда», — сказал Валерий Федоров.

Он напомнил, что во время президентской кампании в 2024 году экспертами высказывались прогнозы, что Леонид Слуцкий может набрать второе место, но эти прогнозы не реализовались.

«Хотя со стороны коммунистов был не особо сильный кандидат», — отметил директор ВЦИОМ.

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Напомним, в 2026 году на государственном уровне будет отмечаться 80-летие экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующий указ подписан президентом России. По мнению экспертов, популярность Владимира Жириновского и проведение мероприятий, посвященных его юбилею, могут позитивно отразиться на результатах ЛДПР на парламентских выборах, которые пройдут в сентябре 2026 года.