Коллективные взывания ЛДПР к духу к духу Жириновского не всегда работают — Валерий Федоров

ЛДПР после смерти Владимира Жириновского приходится придумывать новые темы и новые лозунги. Такое мнение известный российский политолог и социолог, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он напомнил, что во время президентской кампании в 2024 году экспертами высказывались прогнозы, что Леонид Слуцкий может набрать второе место, но эти прогнозы не реализовались.
«Хотя со стороны коммунистов был не особо сильный кандидат», — отметил директор ВЦИОМ.
Напомним, в 2026 году на государственном уровне будет отмечаться 80-летие экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующий указ подписан президентом России. По мнению экспертов, популярность Владимира Жириновского и проведение мероприятий, посвященных его юбилею, могут позитивно отразиться на результатах ЛДПР на парламентских выборах, которые пройдут в сентябре 2026 года.