Политика

Сергей Иванов стал зампредседателя Собрания депутатов Дновского округа

Сергей Иванов стал заместителем председателя Собрания депутатов Дновского муниципального округа первого созыва. Решение Собрания депутатов опубликовано на сайте нормативных правовых актов Псковской области.

«Собрание депутатов Дновского муниципального округа решило по результатам тайного голосования считать избранным на должность заместителя председателя Собрания депутатов Дновского муниципального округа первого созыва Иванова Сергея Геннадьевича», —следует из решения Собрания.

Решение вступает в силу с момента его принятия.

Ранее сообщалось, что глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин покидает свой пост. 30 мая у него будет последний день в должности главы муниципалитета. Временно исполнять обязанности главы будет его заместитель Владимир Цветков.