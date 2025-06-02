Политика

Подготовка к выборам начинается за несколько недель до назначения даты голосования — Игорь Сопов

Подготовка к выборам начинается за несколько недель до назначения даты единого дня голосования, рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на совещании с региональными отделениями политических партий 4 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Традиционно мы начинаем подготовку к выборам за несколько недель до назначения официальной даты выборов. Мы всегда встречаемся с политическими партиями, чтобы обсудить разнообразные вопросы», - сказал Игорь Сопов.

Председатель Избиркома поблагодарил политические партии, которые принимают участие в сегодняшнем совещании.