Политика

«Партия пенсионеров» готовится бороться за мандат в Псковской городской Думе

«Партия пенсионеров» готова к участию в довыборах депутата Псковской городской Думы по округу №3 и увеличению своего представительства. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Гайд-парк» рассказал заместитель председателя Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов.

Михаил Иванов отметил, что партия активно готовится к участию в избирательной кампании. «План у нас есть, работа с кандидатом конкретно проводится», — заявил он.

Гость студии подчеркнул, что ««Партия пенсионеров» активно участвует в выборах с 2000 года и продолжает наращивать свое влияние. «Мы принимали участие в выборах в областное Собрание и Госдуму, а в 2022 году я был избран депутатом. В 2023 году мы успешно провели выборы в двух районах, а в 2024 году - по пяти районам области», — добавил он.

Руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» также отметил, что в текущем году партия на выборах будет работать не только в Пскове, но и по 12 округам Псковской области.

«Сейчас мы будем принимать участие еще, кроме Пскова, по 12 округам в области, - заявил Михаил Иванов. - Поэтому мы активно работаем, и будем работать дальше при поддержке населения».

Напомним, мандат депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 освободился после ухода из состава депутатского корпуса единоросса Ивана Мешкова. Он победил на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году, набрав 61,52% голосов.

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Трёхдневное голосование пройдёт в Псковской области 12, 13 и 14 сентября.