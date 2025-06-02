Политика

Почти 4,4 тысячи человек впервые проголосуют на выборах в Псковской области в сентябре

4 391 человек впервые проголосует на выборах в Псковской области в сентябре, сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на совещании с региональными отделениями политических партий 4 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Для впервые голосующих будут подготовлены подарки, чтобы этот день они могли запомнить», - отметил Игорь Сопов.

Всего в выборах сможет принять участие 151 851 человек.

Трёхдневное голосование пройдёт в Псковской области 12, 13 и 14 сентября.