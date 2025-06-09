Политика

Начинается видеотрансляция «круглого стола»: Региональные отделения партий на старте избирательной кампании-2025

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, посвященного муниципальным выборам-2025, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Напомним, реализация подобных проектов - наша многолетняя традиция. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, экспертам и многим другим. Сегодня на встречу в прямом эфире в общественном пресс-центре ПЛН соберутся:

Игорь Сопов, председатель Избирательной комиссии Псковской области

Алексей Севастьянов, депутат Псковского областного Собрания (фракция «Единая Россия»)

Антон Минаков, координатор регионального отделения ЛДПР

Петр Алексеенко, первый секретарь Псковского обкома КПРФ

Олег Брячак, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!»

Андрей Маковский, депутат областного Собрания, глава фракции партии «Новые люди».

Яна Иванова, заместитель председателя Псковского регионального отделения партии «Яблоко».

Ведущий, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко, обсудит с участниками круглого стола стартующие кампании, поговорит о целях и задачах партий, актуальных вызовах и угрозах, проблемах с поиском кандидатов и о многом другом.