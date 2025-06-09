Политика

Игорь Сопов: Официально еще выборы не начались

Официально еще выборы не начались, заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов во время круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Официально еще выборы не начались, избирательные комиссии 13 районов должны назначить выборы. У них есть срок с 15 по 25 июня. Думаю, что в ближайшее время председатели ТИК соберут заседания комиссий и 13 избирательных кампаний официально начнутся в Псковской области. Мы планируем трехдневное голосование, потому что это удобно для наших избирателей, удобно для политических партий. Решение о многодневном голосовании принимает Избирательная комиссия Псковской области. Трёхдневное голосование стало для нас привычным процессом. Проведение ДЭГ в Псковской области должны согласовать в ЦИК РФ. Заявку мы туда отправляли ещё в прошлом году. Мы сейчас ждем согласования на свою заявку от Центральной избирательной комиссии», — сказал Игорь Сопов.

«ДЭГ наши избиратели пользуются с 2022 года, и оно у нас зарекомендовало себя очень хорошо. Мы считаем, что это удобный способ для голосования, особенно на муниципальных кампаниях. Мы помним, что из любой точки нашей страны и из любого часового пояса вы можете в течение всех дней голосования проголосовать круглосуточно», – добавил председатель Избирательной комиссии Псковской области.

Смотрите также До 8 сентября можно будет подать заявку на ДЭГ в Псковской области на «Госуслугах»

Кроме того, избиратели смогут проголосовать классическим образом на избирательном участке, а также подать заявку на домашнее голосование, если по состоянию здоровья избиратель не может лично прийти на участок для голосования.

«Планируется, что у нас откроются 253 избирательных участка в 13 районах. Все они будут оборудованы системой видеофиксации. Мы, естественно, будем наблюдать, как будет проходить голосование», — заключил Игорь Сопов.

Смотрите также На каждом избирательном участке в Псковской области организуют общественное наблюдение

В Псковской области в этом году пройдут 13 избирательных кампаний: 11 окружных муниципальных кампаний и две кампании по досрочным выборам депутатов.

Напомним, Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) дали старт циклу дебатов и круглых столов, посвященных муниципальным выборам в Псковской области. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, экспертам и многим другим.