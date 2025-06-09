Политика

До 8 сентября можно будет подать заявку на ДЭГ в Псковской области на «Госуслугах»

Заявку на дистанционное электронное голосование можно будет подать до 8 сентября включительно, сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на совещании в рамках старта работы Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области 10 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«ДЭГ - это удобно, мы планируем использовать ДЭГ, но предварительно заявку должна одобрить ЦИК РФ. Заявку на дистанционное голосование можно подать за 45 дней и не позднее 3 дней до дня голосования, в нашем случае это с 28 июля по 8 сентября», - сказал Игорь Сопов.

Напомним, единый день голосования пройдет в Псковской области 14 сентября. Сейчас прорабатывается вопрос о трехдневном голосовании. «В случае принятия этого решения Избирательной комиссией Псковской области, выборы пройдут 12-13-14 сентября», - уточнил Игорь Сопов.