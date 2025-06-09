Политика

Псковская область вошла в число 23 регионов, которым ЦИК разрешила использовать ДЭГ

Псковская область вошла в число 23 регионов России, которым Центральная избирательная комиссия разрешила использование дистанционного электронного голосования 14 сентября, сообщается в Telegram-канале ЦИК России.

ЦИК России согласовала проведение дистанционного электронного голосования на федеральной платформе на выборах #ЕДГ2025 в 23 регионах. На всех проводимых выборах ДЭГ смогут использовать 18 регионов: Республика Коми, Республика Северная Осетия – Алания, Чувашская Республика - Чувашия, Пермский край, Архангельская, Белгородская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Московская, Новгородская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Челябинская области, город Севастополь, Ненецкий автономный округ.

На отдельных выборах электронного голосовать будут в пяти регионах: Республика Карелия, Липецкая, Самарская, Смоленская и Томская области.

В указанных регионах более 19,7 млн избирателей смогут проголосовать посредством ДЭГ. Всего заявки на проведение ДЭГ в этом году подали 34 субъекта Российской Федерации

Напомним, заявку на дистанционное электронное голосование в Псковской области можно будет подать до 8 сентября включительно.

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В Псковской области в этом году пройдут 13 избирательных кампаний: 11 окружных муниципальных кампаний и две кампании по досрочным выборам депутатов.