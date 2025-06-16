Политика

Верховный суд ликвидировал в РФ партию «Гражданская инициатива»

Верховный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации политической партии «Гражданская инициатива», возглавляемой первым министром экономики современной России Андреем Нечаевым. В соответствии с решением суда, ликвидации подлежат сама партия, ее региональные отделения и другие структурные подразделения. Представители «Гражданской инициативы» намерены обжаловать решение.

В иске Минюст обращал внимание на несоблюдение требований статьи 37 федерального закона «О политических партиях», согласно которому партия должна выдвигать кандидатов и добиваться их регистрации на президентских, думских, губернаторских и местных выборах. Если партия в течение семи лет подряд не участвует в выборах, она подлежит ликвидации, напомнило ведомство.

Партия была зарегистрирована в 2013 году. Последняя крупная предвыборная кампания «Гражданской инициативы» состоялась в 2018 году. Тогда выдвинутая партией журналистка Ксения Собчак заняла четвертое место на президентских выборах, набрав чуть больше миллиона голосов. Другой кандидат в президенты от партии, баллотировавшийся в 2024 году оппозиционный политик Борис Надеждин, не был допущен до выборов из-за высокого процента брака в собранных за его выдвижение подписях. Верховный суд признал отказ ЦИК в регистрации Надеждина законным, пишет РБК.

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В России, согласно реестру Минюста, сейчас 23 партии, имеющие право участвовать в выборах.