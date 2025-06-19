Политика

Александр Козловский: В ближайшее время утвердят списки кандидатов от «Единой России»

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым поговорил о подготовке к сентябрьским выборам.

Фото пресс-службы правительства Псковской области

«Мы с помощью предварительного голосования определили кандидатов, которые представят партию "Единая Россия" на предстоящих выборах. В ближайшее время состоится утверждение списков, и мы переходим к активной фазе избирательной кампании», - сообщил Александр Козловский в своем Telegram-канале.

В этом году пройдут выборы депутатов окружных Собраний первого созыва в 11 муниципальных округах. Также намечены дополнительные выборы в Пскове и Стругокрасненском муниципальном округе.

«Состав нашей команды отражает суть "Единой России" — это представители самых разных профессий, поколений и жизненного опыта. Особое место занимают участники специальной военной операции. Сегодня наши защитники, проявившие стойкость и самоотверженность на передовой, вступают в общественную и политическую жизнь. Их участие в выборах — это продолжение службы Родине, но уже в мирном труде. С первых дней СВО партия "Единая Россия" поддерживает наших бойцов. Сегодня мы делаем всё, чтобы их героизм и опыт стали опорой в развитии региона и страны. Отмечу, что ветераны СВО проходят отбор в кадровый проект "Герои земли Псковской". Он создан для того, чтобы помочь бойцам обрести новую профессию, пройти обучение в Президентской академии и включиться в работу в органах власти, муниципалитетах, общественных организациях», - напомнил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

Напомним, голосование на избирательных участках пройдёт в течение нескольких дней подряд — 12, 13 и 14 сентября.