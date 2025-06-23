«Гонки по вертикали»: губернатор-орденоносец, сложные выборы ЕР и протесты против Турчака. ВИДЕО

«Кузница»: Трава быстро растет или ее медленно косят?

Обязательства территориального ФОМС перед медорганизациями в прошлом году выполнены в полном объёме

Пройти ИТ-лагерь и попасть на стажировку в Т1 смогут студенты со всей страны