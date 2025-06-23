Политика

Александр Хлопков: Самое важное в муниципальных выборах — честность и качественная организация

Самое важное в проведении муниципальных выборов — честность и качественная организация. Таким мнением поделился главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM).

«Как федеральный инспектор, я слежу за выборами в муниципальных образованиях, я общаюсь, выясняю, как готовится избирательная кампания. Здесь два ключевых момента, на которые я обращаю внимание. Это организационные мероприятия: готовность избирательной комиссии соответствующего уровня обеспечить населению возможность проголосовать. Второе: это чтобы процесс прошел честно, чтобы у людей, которые проголосовали, не возникало вопросов о том, что что-то сделано неверно. Вот основные мои сферы интересов: это честность и организационная составляющая», – сказал Александр Хлопков.

Федеральный инспектор отметил, что проехал практически все муниципальные образования, в которых проходят выборы.

«Самое важное — посмотреть организацию взаимодействия органов власти и избирательных комиссий между собой, готовность организовать избирательный процесс и сделать это на высоком уровне. Могу сказать, что там, где я был, практически везде ситуация очень хорошая, люди работают», — уточнил он.

В Псковской области в этом году пройдут 13 избирательных кампаний: 11 окружных муниципальных кампаний и две кампании по дополнительным выборам депутатов.

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Напомним, программа с участием Александра Хлопкова вышла в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM). В ней сотрудник аппарата полномочного представителя президента России в СЗФО высказал свое мнение о старте муниципальной избирательной кампании в Псковской области, реализации национальных проектов, борьбе с коррупцией и на другие актуальные темы.