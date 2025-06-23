Александр Хлопков: Самое важное в муниципальных выборах — честность и  качественная организация

Самое важное в проведении муниципальных выборов — честность и качественная организация. Таким мнением поделился главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM).
Федеральный инспектор отметил, что проехал практически все муниципальные образования, в которых проходят выборы.
«Самое важное — посмотреть организацию взаимодействия органов власти и избирательных комиссий между собой, готовность организовать избирательный процесс и сделать это на высоком уровне. Могу сказать, что там, где я был, практически везде ситуация очень хорошая, люди работают», — уточнил он.
В Псковской области в этом году пройдут 13 избирательных кампаний: 11 окружных муниципальных кампаний и две кампании по дополнительным выборам депутатов.
Напомним, программа с участием Александра Хлопкова вышла в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM). В ней сотрудник аппарата полномочного представителя президента России в СЗФО высказал свое мнение о старте муниципальной избирательной кампании в Псковской области, реализации национальных проектов, борьбе с коррупцией и на другие актуальные темы.