Политика

«Единая Россия» собирает предложения избирателей, которые войдут в новую народную программу партии

В 2026 году «Единая Россия» примет новую редакцию народной программы – стратегического документа, содержащего положения для обеспечения развития страны. Как и прежде, основой проекта станут пожелания граждан. Об этом сообщил председатель ЕР Дмитрий Медведев в ходе заседания Генсовета.

Фото: «Единая Россия»

«Мы расширяем возможности для оперативного ответа на запросы граждан, наращиваем взаимодействие партийных организаций и депутатского корпуса на местах. Собираем предложения избирателей, которые войдут в новую редакцию народной программы. Проработке вопросов, которые должны быть в нее включены, надо уделять самое пристальное внимание», – сказал Дмитрий Медведев.

Действующая версия народной программы исполнена на 83% – воплощены в жизнь 292 из 350 положений. В минувшем году по ней было открыто порядка 2,5 тысячи ФАПов, газифицировано 285 тысяч домов, введено и отремонтировано свыше тысячи школ, благоустроено почти 8 тысяч дворовых территорий и общественных пространств, увеличен размер материнского капитала

«Социальная газификация и строительство школ – важные направления, которые у нас с вами находятся на контроле по поручению президента», – обратился к коллегам секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Особое внимание партия уделяет вопросу помощи участникам СВО и членам их семей. В декабре 2024-го это направление было закреплено отдельным блоком в народной программе. По инициативе ЕР принято уже 130 законов о поддержке бойцов. Реализуются проекты по психологической и социокультурной реабилитации военнослужащих, создаются условия для занятия спортом, бойцам оказывают содействие в трудоустройстве, организации бизнеса.

«В 2025 году участие в предварительном голосовании партии приняли более тысячи наших боевых товарищей. На базе Высшей партийной школы ветераны специальной военной операции получают возможность приобщиться к новой для себя политической деятельности», – рассказал координатор направления, Герой РФ, участник программы «Время Героев» Владимир Сайбель.

Итоги заседания Генсовета прокомментировал политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов. Эксперт считает, что партия демонстрирует устойчивый тренд на системную реализацию социальной повестки.

«"Единая Россия" работает не в логике избирательного цикла, а в логике долгосрочного планирования. Партия не просто реагирует на ожидания общества, а формирует устойчивую модель их реализации», – резюмировал Константин Листратов.