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Политика

Антон Минаков возглавит список кандидатов от ЛДПР на выборах в Гдове

28.06.2025 23:23|ПсковКомментариев: 0

Псковское региональное отделение ЛДПР определилось с кандидатами на предстоящие муниципальные выборы. Соответствующие решения были приняты сегодня на 71-й внеочередной партийной конференции, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии. 22 делегата от 16 местных отделений единогласно поддержали предложения по кандидатурам, 

Региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков возглавит список кандидатов по единому избирательному округу на выборах Собрания депутатов Гдовского муниципального округа первого созыва. В Великолукском муниципальном округе лидером списка станет Дмитрий Раевский, в Дедовичском – Ольга Салова, в Куньинском – Дмитрий Новиков, в Новосокольническом – Василий Русаков, в Островском – Иван Перетятко, в Псковском – Валерий Колтаков, в Пустошкинском – Алексей Борисов, в Пушкиногорском – Александр Коваленко, в Себежском – Юрий Мягков, в Палкинском – Екатерина Роенко. 

Напомним, муниципальные выборы в Псковской области пройдут в сентябре 2025 года.

Фото: пресс-служба регионального отделения ЛДПР

Источник: Псковская Лента Новостей
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