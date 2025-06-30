Многодневное голосование на предстоящих выборах официально утвердили в Пскове

Проведение многодневного голосования на предстоящих выборах официально утвердили в Пскове 30 июня. Избиратели смогут отдать свой голос в любой из трёх дней — 12, 13 или 14 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.
Фото: Избирательная комиссия Псковской области
При трехдневном голосовании избиратели получают больше времени для выбора удобного момента похода на избирательный участок — вне зависимости от рабочего графика, семейных обязательств или уборки урожая и сбора грибов и ягод.
Также Анна Садовникова уверена, что трехдневное голосование помогает произвести распределение нагрузки на членов избирательных комиссий при многодневном голосовании позволяет сократить расходы на проведение выборов за счет уменьшения количества в УИК. И решить проблему «короткой скамейки запасных» — не секрет, что в избирательной системе тоже есть кадровый голод.