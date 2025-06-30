Политика

Многодневное голосование на предстоящих выборах официально утвердили в Пскове

Проведение многодневного голосования на предстоящих выборах официально утвердили в Пскове 30 июня. Избиратели смогут отдать свой голос в любой из трёх дней — 12, 13 или 14 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

«Избиратель давно сделал выбор в пользу удобства многодневного голосования. Именно таковы результаты обратной связи и мнений избирателей, которые комиссии собирают после каждой кампании. Сентябрьское голосование всегда порождало конфликт, что в приоритете — огород или избирательный участок. Или для тех, кто работает, например, посменно (многие вспомнят организацию голосования без отрыва от производства, когда избирательные комиссии выходили с переносными ящиками на предприятия, а с ним и возникающие вопросы включения в списки избирателей и вопросы непосредственно организации процесса). Нельзя забывать и студенчество, голосующее по месту прописки — дома», - высказалась председатель Территориальной избирательной комиссии города Пскова Анна Садовникова.

При трехдневном голосовании избиратели получают больше времени для выбора удобного момента похода на избирательный участок — вне зависимости от рабочего графика, семейных обязательств или уборки урожая и сбора грибов и ягод.

Также Анна Садовникова уверена, что трехдневное голосование помогает произвести распределение нагрузки на членов избирательных комиссий при многодневном голосовании позволяет сократить расходы на проведение выборов за счет уменьшения количества в УИК. И решить проблему «короткой скамейки запасных» — не секрет, что в избирательной системе тоже есть кадровый голод.