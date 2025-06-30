Владимир Цветков представит «Единую Россию» на выборах главы Дновского округа

Временно исполняющего обязанности главы Дновского муниципального округа Владимира Цветкова утвердили кандидатом от «Единой России» на выборы главы округа. Такое решение было принято на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» 1 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Ранее Владимир Цветков занимал должность заместителя главы.
Напомним, созвать тринадцатую очередную сессию Собрания депутатов Дновского муниципального планируют 4 июля в 11.00 в большом зале администрации. В повестку сессии включен вопрос об избрании главы Дновского муниципального округа.
Экс-глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин покинул свой пост 30 мая. Временно исполняет обязанности главы Владимир Цветков.