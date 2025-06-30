Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковская область 80-летие Победы
Легким десертам — легкая сметана
Жить в Атмосфере
нейросети для предпринимателей
псковские фермеры на «Винограде»
Господин Рейтингомер
Бизнес В Великих Луках
Что делать При укусе клеща
Псков Летние террасы
Легкая кухня Ягодный пудинг
ТОС инструкция применения
ПЛН 25 лет
Рай В шалаше
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Задержание ректора ПсковГУ
 
 
 
ещё Политика 30.06.2025 18:080 Рейтингомер: «Странная сказка» от депутата, шутка от приставов и самый гуманный суд в мире 02.07.2025 16:020 Депутат Госдумы оценил шансы завершения российско-украинского конфликта 02.07.2025 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с депутатом ГД Алексеем Чепа 01.07.2025 20:401 «Гонки по вертикали»: тенденция, однако. ВИДЕО 01.07.2025 14:510 Владимир Цветков представит «Единую Россию» на выборах главы Дновского округа 01.07.2025 14:331 Антона Мороза утвердили кандидатом на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3
 
 
 
Самое популярное 25.06.2025 14:339 Жизнь без мобильного интернета: проверка на прочность 26.06.2025 08:320 Сотрудники ПсковГУ рассказали, что перечисляли часть зарплаты Наталье Ильиной 29.06.2025 18:071 Депутат Госдумы Константин Затулин попал в ДТП в Псковской области 27.06.2025 10:490 Михаил Ведерников: В районе определённых объектов мобильная связь «лежать» будет долго 30.06.2025 14:482 С 1 июля в Псковской области появятся министры
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Депутат Госдумы оценил шансы завершения российско-украинского конфликта

02.07.2025 16:02|ПсковКомментариев: 0

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Алексей Чепа в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) оценил шансы завершения российско-украинского конфликта.

«Я надеюсь, что до конца года будут определены основные задачи, которые должны закончиться прекращением огня. Дальнейшая реализация этого соглашения будет принята. Конечно, это все, наверное, произошло бы значительно быстрее, если бы на Украине произошли бы выборы. Сегодняшняя власть Зеленского тормозит это мирное соглашение. Пока будет конфликт, он будет у власти», – сказал Алексей Чепа.

По мнению депутата Госдумы, этот вопрос могла бы решить организация временной власти на Украине. Он уверен, что победа России в СВО близка, и удастся добиться результатов, которые были поставлены РФ.

«Мы добьемся того, что Украина не будет втянута в НАТО. Это задача, которая будет решена в определенной степени демилитаризацией Украины. Это полное освобождение тех территорий, которые признаны сегодня российскими. Это создание безопасности, решение тех вопросов, которые явились причинами. Без решения этих задач не будет прочного мира ни в Европе, ни в целом. Об этом мы уже открыто заявляли, кричали в 2021 году, делали заявления о гарантии безопасности. Под безопасностью России мы понимали и безопасность в Европе и безопасность в мире. Это защита русскоязычных. Эти вопросы мы жестко отстаиваем, они обозначены в меморандуме, который был предоставлен», — сказал Алексей Чепа.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам уточнил, что Россия пытается добиться урегулирования этих вопросов дипломатическим путем.

«Этот путь самый правильный, но, к сожалению, очень много сторонников сегодня другого пути. Я имею в виду, в первую очередь, европейских партнеров Украины, НАТО. Сегодня остро стоит вопрос экономического развития Европы. Экономика некоторых европейских стран с 2018 года скатывалась, падала индустриализация страны. Оставалась возможность поднятия экономики только за счет милитаризации экономики. За счет ВПК ставились задачи по возрождению экономики. В первую очередь, сейчас мы говорим о Германии. Я слышал это все из первых уст немцев, когда они говорили о своих проблемах в экономике. Сегодня Европа пытается строить свои предприятия, выпускать свою технику, не покупать эту технику в Америке, а производить самим, подтягивать свою экономику за счет выпуска продукции. Для этого им нужны заказы. Для этого им нужен враг. Для того, чтобы объяснять своим избирателям, почему столько надо денег тратить. Они должны создать этого врага, и они пытаются создать этого врага из России. Им нужны заказы. Поэтому для того, чтобы были заказы, нужен конфликт. Они выбрали Украину, им это удобно. Война до последнего украинца решает их вопросы, но им плевать абсолютно на украинский народ, им абсолютно наплевать на то, что будет происходить в России», — уточнил он.

По словам гостя студии, европейские санкции бумерангом бьют по экономике Европы.

«Я все-таки верю в возможность определенного улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. Сегодняшняя власть республиканцев более прагматичная. Мне кажется, здесь будет некоторое улучшение отношений. Американцы будут более прагматично смотреть на взаимоотношения с Россией не только внутри, но и с окружающим миром. Мы это заметили с вами на Ближнем Востоке. Я беру именно экономические задачи, которые интересны сегодня американскому бизнесу. Европа и Соединенные Штаты тоже имеют большое противоречие в экономике. Мы это видим. Это хорошо видит Европа», – отметил Алексей Чепа.

При этом, по его мнению, российско-украинский конфликт сегодня — не единственное, что сотрясает мировое сообщество.

«Сейчас в мире происходит огромное количество событий. Конечно, всех нас больше всего волнуют события на Украине. Понятно, что сегодня это очень непростая задача. Я не так давно давал большое интервью по поводу перспектив третьего раунда переговоров, которые состоятся в ближайшие дни в Стамбуле. Мир раскололся, сегодня мир стал многополярным. Возврата уже не может быть. Россия противостоит тем, будем говорить, темным силам, которые пытаются в своих интересах реализовывать те программы, которые стояли перед старым, будем говорить, мироустройством», — сказал Алексей Чепа.

Он уточнил, что проблемы Ближнего Востока давние, мир стоял на грани ядерной войны, и только благодаря усилиям президентов Владимира Путина и Дональда Трампа этот конфликт был погашен.

«К сожалению, он не погашен полностью, как пытается заявлять Трамп, но этот конфликт приостановлен. Действительно, была очень опасная черта. Будем надеяться, что и этот конфликт будет погашен на какое-то обозримое время. Также был погашен конфликт и Индии с Пакистаном, это тоже две ядерные державы. Эти задачи решали Си Цзиньпин и Владимир Владимирович Путин. Предприняли колоссальные усилия для того, чтобы этот конфликт был погашен», - добавил замруководителя фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С 1 июля повышаются тарифы на ЖКУ. Какая часть от вашей зарплаты уходит на их погашение?
В опросе приняло участие 193 человека
02.07.2025, 16:170 Площадку псковского фестиваля «Хельга» обработали от клещей и комаров 02.07.2025, 16:150 Первая литургия в псковском храме блаженной Ксении Петербургской состоится 6 июля 02.07.2025, 16:050 Алексей Наумец и Наталья Мельникова проведут прием граждан в Пскове 7 июля 02.07.2025, 16:020 Депутат Госдумы оценил шансы завершения российско-украинского конфликта
02.07.2025, 15:560 Сотрудники «Россетей» в Псковской области восстанавливают ЛЭП по пояс в воде 02.07.2025, 15:490 В парках «Михайловского» зацвели липы 02.07.2025, 15:480 Член жюри фестиваля «Западные ворота»: В кинотеатре эмоции от фильма увеличиваются многократно 02.07.2025, 15:390 Ранцы без аниме и иностранных букв закупят для первоклашек в Псковской области
02.07.2025, 15:370 Более 200 сотрудников завода «Титан-Полимер» повысили квалификацию с начала года 02.07.2025, 15:340 Локацию фестиваля «Добрый рок» поменяли, чтобы гости не плавали перед сценой — директор  02.07.2025, 15:290 Светофоры демонтировали на круговом движении на улице Инженерной в Пскове 02.07.2025, 15:270 Спортсменка из Псковской области завоевала два «серебра» на чемпионате РФ по бадминтону
02.07.2025, 15:130 Псковичи предпочитают баловать себя фастфудом – аналитики 02.07.2025, 15:130 Фотофакт: Аисты столпились на пушкиногорской поляне 02.07.2025, 15:100 Гостей и жителей Локнянского округа пригласили на праздник «Накануне Купалы» 02.07.2025, 14:540 Россиянку обокрали на кладбище
02.07.2025, 14:480 Более 40 коллективов примут участие в псковском фестивале «Добрый рок» 02.07.2025, 14:460 Опубликована программа VI Форума молодых семей Псковской области 02.07.2025, 14:400 Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Городской формат плюс» на выборах 02.07.2025, 14:270 Главу Гдовского района оштрафовали за нарушение срока ответа на запрос
02.07.2025, 14:230 В Псковской области 56 женщин стали многодетными мамами в июне 02.07.2025, 14:140 Сувениры в традициях народа сето появились в псковском музее 02.07.2025, 14:120 Аварийные деревья на острове имени Залита привели в порядок силами ТОС 02.07.2025, 14:030 РКН пресек распространение более 1,1 млн запрещенных материалов с 2024 года
02.07.2025, 13:520 Жару до +31 градуса прогнозируют в Псковской области 3 июля 02.07.2025, 13:420 Роспотребнадзор объявил предостережение администрации Пскова за нескошенную траву 02.07.2025, 13:350 Новые окна, парковка на бывших землях Минобороны и планы ТОСов в округе №7 02.07.2025, 13:280 Жителя Палкинского района оштрафовали за незаконный сбыт винтовки
02.07.2025, 13:170 «Эксперт РА» и АКРА подтвердили кредитные рейтинги МегаФона 02.07.2025, 13:150 ООО «СитиИнвестГрупп» приводит в порядок улицы Пскова 02.07.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с депутатом ГД Алексеем Чепа 02.07.2025, 13:020 36 человек в Псковской области погибли при пожарах за полгода
02.07.2025, 12:540 Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников 02.07.2025, 12:450 Заключительная в текущем парламентском сезоне сессия назначена на 10 июля 02.07.2025, 12:440 Артисты Мариинского театра выступят в усадьбе Римского-Корсакова в Вечаше 02.07.2025, 12:422 «Дневной дозор»: Нужны ли Пскову конные патрули?
02.07.2025, 12:220 38-й выпуск проекта «Истфакт»: Подвиг Семёна Байкова 02.07.2025, 12:120 Выставка признанного мастера русского пейзажа Михаила Горского откроется в Пскове 02.07.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с директором фестиваля «Добрый рок» 02.07.2025, 11:510 Во трех дворах Великих Лук проходят ремонтные работы
02.07.2025, 11:430 Деятельность оператора питания, подозреваемого в отравлении около 40 человек в Пскове, приостановлена 02.07.2025, 11:380 «Особое мнение»: Депутат ГД Алексей Чепа о событиях в мире, внутренней политике и выборах-2026 02.07.2025, 11:350 ITMS перенесла 40% ИТ-инфраструктуры в Т1 Облако 02.07.2025, 11:220 Двух аистят спасли в плюсской деревне после обрушения гнезда из-за ДТП
02.07.2025, 11:190 Псковские зоозащитники написали обращение к президенту о нехватке вакцин 02.07.2025, 11:060 Пусковые заряды и минометную мину идентифицировали в Псковской области 02.07.2025, 10:550 «Псковский полумарафон» в 2025 году отменили из-за нехватки финансирования 02.07.2025, 10:420 «Беседка»: Сценарист Алексей Рязанцев о кинофестивале «Западные ворота»
02.07.2025, 10:370 ДТП затрудняет движение на Рижском проспекте в Пскове 02.07.2025, 10:370 Около 40 человек пострадали от отравления в одном из соцучреждений Пскова 02.07.2025, 10:300 «Беседка»: «Добрый рок-2025» 02.07.2025, 10:270 Четырех человек спасли при пожаре в Пскове
02.07.2025, 10:080 Средняя зарплата в сфере маркетплейсов выросла на 22% за год 02.07.2025, 09:530 «Россети» восстановили свыше 7 тысяч км ЛЭП в Псковской области 02.07.2025, 09:440 В Госдуме призвали Роскомнадзор разработать меры по защите детей в интернете 02.07.2025, 09:300 ПЛН поднимет в небо аэростат в преддверии Дня города Пскова
02.07.2025, 09:150 Псковичам напомнили о сроках уплаты НДФЛ за 2024 год 02.07.2025, 09:000 ЛДПР запустит Telegram-бот для знакомств и отношений 02.07.2025, 08:400 Перевозчики попросили создать адаптированную машину для такси 02.07.2025, 08:200 Профсоюзы оценили долги по зарплате за первый квартал 2025 года в 2,4 млрд рублей
02.07.2025, 08:000 ФАС возбудила 21 дело в отношении торговой сети «Светофор» 02.07.2025, 07:300 Шедевры мировой классики прозвучат на органном концерте в Печорах 02.07.2025, 07:000 Международный день собак празднуют 2 июля 01.07.2025, 22:000 Терапевт рассказал об опасности подхватить «зуд купальщика» в открытых водоемах 
01.07.2025, 21:400 Псковские приставы взыскали штраф у бывшего студента 01.07.2025, 21:200 Началась реставрация здания бывшей Псковской Духовной семинарии 01.07.2025, 21:130 Газификацию провели в 52 домах в деревне Подбережье Псковского район 01.07.2025, 21:000 Жительница Печорского района лишилась земельного участка из-за долга по кредитам
01.07.2025, 20:401 «Гонки по вертикали»: тенденция, однако. ВИДЕО 01.07.2025, 20:200 Три опоры ЛЭП обрушились в Псковской области. ВИДЕО 01.07.2025, 20:000 Три актуальных вопроса рассмотрели члены антинаркотической комиссии Островского района 01.07.2025, 19:450 Уникальный железнодорожный состав Минобороны в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
01.07.2025, 19:400 Стартовали работы по уширению перекрёстка улиц Инженерная — Индустриальная в Пскове 01.07.2025, 19:200 Переувлажнение почвы привело к гибели посевов на площади более 100 гектаров в Псковской области 01.07.2025, 19:200 Псковскую область посетил начальник управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России 01.07.2025, 19:100 «Дневной дозор»: Эффективная коммуникация власти и населения как залог общественного спокойствия
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru