Политика

Депутат Госдумы оценил шансы завершения российско-украинского конфликта

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Алексей Чепа в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) оценил шансы завершения российско-украинского конфликта.

«Я надеюсь, что до конца года будут определены основные задачи, которые должны закончиться прекращением огня. Дальнейшая реализация этого соглашения будет принята. Конечно, это все, наверное, произошло бы значительно быстрее, если бы на Украине произошли бы выборы. Сегодняшняя власть Зеленского тормозит это мирное соглашение. Пока будет конфликт, он будет у власти», – сказал Алексей Чепа.

По мнению депутата Госдумы, этот вопрос могла бы решить организация временной власти на Украине. Он уверен, что победа России в СВО близка, и удастся добиться результатов, которые были поставлены РФ.

«Мы добьемся того, что Украина не будет втянута в НАТО. Это задача, которая будет решена в определенной степени демилитаризацией Украины. Это полное освобождение тех территорий, которые признаны сегодня российскими. Это создание безопасности, решение тех вопросов, которые явились причинами. Без решения этих задач не будет прочного мира ни в Европе, ни в целом. Об этом мы уже открыто заявляли, кричали в 2021 году, делали заявления о гарантии безопасности. Под безопасностью России мы понимали и безопасность в Европе и безопасность в мире. Это защита русскоязычных. Эти вопросы мы жестко отстаиваем, они обозначены в меморандуме, который был предоставлен», — сказал Алексей Чепа.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам уточнил, что Россия пытается добиться урегулирования этих вопросов дипломатическим путем.

«Этот путь самый правильный, но, к сожалению, очень много сторонников сегодня другого пути. Я имею в виду, в первую очередь, европейских партнеров Украины, НАТО. Сегодня остро стоит вопрос экономического развития Европы. Экономика некоторых европейских стран с 2018 года скатывалась, падала индустриализация страны. Оставалась возможность поднятия экономики только за счет милитаризации экономики. За счет ВПК ставились задачи по возрождению экономики. В первую очередь, сейчас мы говорим о Германии. Я слышал это все из первых уст немцев, когда они говорили о своих проблемах в экономике. Сегодня Европа пытается строить свои предприятия, выпускать свою технику, не покупать эту технику в Америке, а производить самим, подтягивать свою экономику за счет выпуска продукции. Для этого им нужны заказы. Для этого им нужен враг. Для того, чтобы объяснять своим избирателям, почему столько надо денег тратить. Они должны создать этого врага, и они пытаются создать этого врага из России. Им нужны заказы. Поэтому для того, чтобы были заказы, нужен конфликт. Они выбрали Украину, им это удобно. Война до последнего украинца решает их вопросы, но им плевать абсолютно на украинский народ, им абсолютно наплевать на то, что будет происходить в России», — уточнил он.

По словам гостя студии, европейские санкции бумерангом бьют по экономике Европы.

«Я все-таки верю в возможность определенного улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. Сегодняшняя власть республиканцев более прагматичная. Мне кажется, здесь будет некоторое улучшение отношений. Американцы будут более прагматично смотреть на взаимоотношения с Россией не только внутри, но и с окружающим миром. Мы это заметили с вами на Ближнем Востоке. Я беру именно экономические задачи, которые интересны сегодня американскому бизнесу. Европа и Соединенные Штаты тоже имеют большое противоречие в экономике. Мы это видим. Это хорошо видит Европа», – отметил Алексей Чепа.

При этом, по его мнению, российско-украинский конфликт сегодня — не единственное, что сотрясает мировое сообщество.

«Сейчас в мире происходит огромное количество событий. Конечно, всех нас больше всего волнуют события на Украине. Понятно, что сегодня это очень непростая задача. Я не так давно давал большое интервью по поводу перспектив третьего раунда переговоров, которые состоятся в ближайшие дни в Стамбуле. Мир раскололся, сегодня мир стал многополярным. Возврата уже не может быть. Россия противостоит тем, будем говорить, темным силам, которые пытаются в своих интересах реализовывать те программы, которые стояли перед старым, будем говорить, мироустройством», — сказал Алексей Чепа.

Он уточнил, что проблемы Ближнего Востока давние, мир стоял на грани ядерной войны, и только благодаря усилиям президентов Владимира Путина и Дональда Трампа этот конфликт был погашен.

«К сожалению, он не погашен полностью, как пытается заявлять Трамп, но этот конфликт приостановлен. Действительно, была очень опасная черта. Будем надеяться, что и этот конфликт будет погашен на какое-то обозримое время. Также был погашен конфликт и Индии с Пакистаном, это тоже две ядерные державы. Эти задачи решали Си Цзиньпин и Владимир Владимирович Путин. Предприняли колоссальные усилия для того, чтобы этот конфликт был погашен», - добавил замруководителя фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».