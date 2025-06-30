Депутат Госдумы оценил шансы завершения российско-украинского конфликта

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Алексей Чепа в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) оценил шансы завершения российско-украинского конфликта.
По мнению депутата Госдумы, этот вопрос могла бы решить организация временной власти на Украине. Он уверен, что победа России в СВО близка, и удастся добиться результатов, которые были поставлены РФ.
«Мы добьемся того, что Украина не будет втянута в НАТО. Это задача, которая будет решена в определенной степени демилитаризацией Украины. Это полное освобождение тех территорий, которые признаны сегодня российскими. Это создание безопасности, решение тех вопросов, которые явились причинами. Без решения этих задач не будет прочного мира ни в Европе, ни в целом. Об этом мы уже открыто заявляли, кричали в 2021 году, делали заявления о гарантии безопасности. Под безопасностью России мы понимали и безопасность в Европе и безопасность в мире. Это защита русскоязычных. Эти вопросы мы жестко отстаиваем, они обозначены в меморандуме, который был предоставлен», — сказал Алексей Чепа.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам уточнил, что Россия пытается добиться урегулирования этих вопросов дипломатическим путем.
По словам гостя студии, европейские санкции бумерангом бьют по экономике Европы.
«Я все-таки верю в возможность определенного улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. Сегодняшняя власть республиканцев более прагматичная. Мне кажется, здесь будет некоторое улучшение отношений. Американцы будут более прагматично смотреть на взаимоотношения с Россией не только внутри, но и с окружающим миром. Мы это заметили с вами на Ближнем Востоке. Я беру именно экономические задачи, которые интересны сегодня американскому бизнесу. Европа и Соединенные Штаты тоже имеют большое противоречие в экономике. Мы это видим. Это хорошо видит Европа», – отметил Алексей Чепа.
При этом, по его мнению, российско-украинский конфликт сегодня — не единственное, что сотрясает мировое сообщество.
Он уточнил, что проблемы Ближнего Востока давние, мир стоял на грани ядерной войны, и только благодаря усилиям президентов Владимира Путина и Дональда Трампа этот конфликт был погашен.
«К сожалению, он не погашен полностью, как пытается заявлять Трамп, но этот конфликт приостановлен. Действительно, была очень опасная черта. Будем надеяться, что и этот конфликт будет погашен на какое-то обозримое время. Также был погашен конфликт и Индии с Пакистаном, это тоже две ядерные державы. Эти задачи решали Си Цзиньпин и Владимир Владимирович Путин. Предприняли колоссальные усилия для того, чтобы этот конфликт был погашен», - добавил замруководителя фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».