Политика

Владимир Цветков вступил в должность главы Дновского муниципального округа

Владимир Цветков аступил в должность главы Дновского муниципального округа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я понимаю, какая ответственность лежит на мне, какой важный, серьёзный путь мне предстоит. Спасибо каждому, кто готов разделить его со мной. Вместе мы сможем многое, я уверен. Спасибо всем за доверие и поддержку. Ваша поддержка придает мне сил и вдохновляет на движение вперёд!» - написал Владимир Цветков.

В событии приняли участие заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Вера Кондратьева, депутат областного Собрания Геннадий Григорьев, председатель областного Совета ветеранов Николай Груздов депутаты окружного собрания, руководители предприятий и учреждений, представители общественности, молодежи.