Политика

Рейтингомер: смена министра, реформа здравоохранения и разрушительный ураган

Всем привет! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Наталья Иванова

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Самую низкую оценку минус пять ставим главе Плюсского муниципального округа Наталье Ивановой. По сообщениям масс-медиа, административное дело в ее отношении направлено в суд. Очередные неприятности чиновницы связаны с нарушением правил межбюджетных расходов. Ей грозит штраф либо дисквалификация до двух лет.

-4 Сергей Щербаков

Минус четыре получает теперь уже бывший глава регионального министерства конкурентной политики (ранее - комитета по закупкам Псковской области) Сергей Щербаков. В процессе донастройки властного механизма один из «долгожителей» Дома Советов потерял высокую должность. Напомним, комитет по закупкам господин Щербаков возглавлял более десяти лет, еще в 2014-м сменил на посту председателя Анатолия Кадочникова.

-3 Галина Овсова

Минус три схлопотала врио министра спорта Псковской области Галина Овсова. Во-первых, отмечаем жесткую критику в ее адрес в соцсетях — причем, это не отдельные посты, а настоящая атака в популярных пабликах. Во-вторых, многие наши читатели посчитали нелепым и дилетантским ответ госпожи Овсовой на запрос ПЛН — в частности, ее заявления о невозможности отстранить от должности гендиректора ФК «Псков» - фигуранта двух громких уголовных дел, а также об отсутствии «оснований для возникновения кризисной ситуации в футбольной сфере». Как говорится, трындец уж близится, а кризиса всё нет.

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-2 Олег Брячак

Двойку со знаком минус заносим в дневник депутата Псковского областного Собрания, руководителя регионального отделения «Справедливой России — За правду» Олега Брячака. Коллеги по работе в региональном парламенте не поддержали, мягко говоря, спорную инициативу эсера — ввести штрафы для юридических и должностных лиц за мат несовершеннолетних на объектах предпринимателей.

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-1 Марина Гаращенко

Минус один получает министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко. Проблемная тема реорганизации больниц в муниципальных образованиях Псковской области остается в актуальной повестке и на неделе получила развитие. Вопрос обсуждали на сессии областного Собрания в рамках парламентского часа - депутаты обозначали немало негатива и задавали острые вопросы. Если реформа исключительно во благо людей и изменить ситуацию только к лучшему, как уверяют чиновники, то, спрашивается, что мешало раньше объяснить всё это — и населению в районах, и депутатам, не дожидаясь роста возмущения, поездок недовольных в Москву и «разбора полетов» в регионе?

0 Дмитрий Шахов, Наталия Соколова

Нейтральную оценку 0 получают уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и региональный детский омбудсмен Наталия Соколова. По истечении пятилетнего срока полномочий оба сохранили должности. Соответствующее решение приняли депутаты областного Собрания. По сути дела, это была формальность - всё относительно перспектив псковских омбудсменов уже давно очевидно.

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+1 Антон Минаков

Плюс один заслужил депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков. Как и прежде, он проявляет активность и по партийной линии, и в парламентской работе. Особо отметим, что в минувший четверг Минаков по делу выступил на сессии по волнующей всех теме реформы здравоохранения. В отличие от некоторых коллег, оппозиционер проявляет конструктивный подход: это не огульные обвинения и отсутствие желания разобраться, а учет реалий и поиск оптимального из возможных решений.

+2 Ольга Татаринова

Строчкой выше, на плюс два, сегодня расположилась Ольга Татаринова, возглавившая областное министерство конкурентной политики. Ранее мы писали, что в процессе реорганизации в правительстве экс-глава управления проектной деятельности осталась без структурного подразделения, которое ликвидировали. При этом мы не брались рассуждать о перспективах госпожи Татариновой — насколько они радужны. Оказалось, всё хорошо — работает дальше, теперь в новой министерской должности.

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+3 Татьяна Никитина

Фото: губернатор Псковской области Михаил Ведерников / Telegram

Плюс три получает начальник областного управления информационной политики Татьяна Никитина. Всего несколько месяцев работы в правительстве региона потребовалось ей, чтобы избавиться от приставки «и.о.» в названии должности. Далеко не всем предшественникам и коллегам госпожи Никитиной удавалось сделать это столь быстро: некоторые чуть ли не вечно работают в статусе врио.

+4 Татьяна Баринова

Плюс четыре заработала вице-губернатор, глава регионального министерства финансов Татьяна Баринова. С Псковской области списали 2,2 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам. Это стало возможным благодаря работе финансового блока правительства. Размер списания соответствует объему средств, направленных областью на мероприятия в сфере ЖКХ, переселения граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и в других направлениях.

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+5 Александр Козловский

Максимально высокую оценку плюс пять ставим депутату Государственной Думы от Псковской области Александру Козловскому. Тем самым отмечаем его решение оставить дела в столице и отправиться в регион для помощи в ликвидации последствий урагана. Особое внимание уделялось населенным пунктам Великолукского района, серьезно пострадавшим от природной стихии.

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Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!