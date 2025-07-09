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Общество

Законопроект о запрете нецензурной лексики среди детей отклонили псковские депутаты

10.07.2025 15:07|ПсковКомментариев: 0

Закон о запрете использования нецензурной лексики детьми отклонили псковские депутаты на 46-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 10 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект закона разработан в целях недопущения причинения вреда психическому, духовному и нравственному развитию детей, а также в целях усиления контроля и ответственности за использование нецензурной лексики несовершеннолетними. В Псковской области он мог установить запрет на использование нецензурной лексики детьми. 

«В нашем городе повсеместно можно встретить детей, ругающихся матом. Это сейчас стало нормой. Большинство детей в своей речи употребляют мат. Дети даже не ругаются, а разговаривают матом, и у них даже не возникает вопроса, что это плохо. Ситуация с каждым днем только ухудшается, поэтому необходимо срочно принимать меры по искоренению нецензурной лексики у школьников», – следует из пояснительной записки.

Законопроект был инициирован партией «Справедливая Россия – За Правду».

Депутат от ЛДПР Антон Минаков согласился, что проблема серьезная, но необходимо уточнять вопросы технического характера.

Единоросс Алексей Севастьянов выразил сомнение, ведь подобный закон можно использовать в качестве создания нездоровой конкурентной борьбы среди представителей бизнеса, если владельцев кафе будут штрафовать за нецензурную лексику несовершеннолетнего посетителя.

Его коллега по партии Владимир Кузь уточнил, кто будет нести ответственность за нецензурную лексику в школах, библиотеках, музеях и других заведениях.

Автор законодательной инициативы Олег Брячак ответил, что ответственность должен нести директор. 

«За» принятие законопроекта проголосовали 5 депутатов, «против» — 16, «воздержались» — 2. 

Ранее проект раскритиковали на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания. 

Также депутаты не согласовали внесение изменения в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Проект был разработан в целях усиления контроля и ответственности за использование нецензурной лексики несовершеннолетними.

Предлагалось ввести штрафы и установить административную ответственность за повторное совершение правонарушений: 

  • за допущение использования ребенком нецензурной лексики на объектах юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предлагалось ввести штрафы от 10 до 15 тысяч рублей, а за повторное нарушение от 15 до 20 тысяч рублей. 
  • за неуведомление органов внутренних дел о таких нарушениях - штрафы от 10 до 15 тысяч рублей, за повторное неуведомление - от 15 до 20 тысяч рублей. 
  • также при установлении факта использования ребенком нецензурной лексики предлагалось штрафовать родителей на 500 рублей, при повторном нарушении - на тысячу рублей. 
Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Брячак Олег Михайлович Депутат Псковского областного Собрания
Минаков Антон Александрович депутат Псковского областного Собрания Кузь Владимир Васильевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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