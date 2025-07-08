Происшествия

Александр Козловский выехал в Великие Луки для помощи в ликвидации последствий урагана

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский выехал из Москвы в регион для организации волонтерских групп по ликвидации последствий прошедшего урагана. Об этом политик сообщили в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Действительно, я сейчас направляюсь из Москвы в регион, чтобы оценить масштаб проблемы. Самое главное - это организовать наши волонтерские группы, чтобы они помогли в разборе завалов, потому что масштаб бедствия (по видео и фотографиям) достаточно серьёзный», - рассказал Александр Козловский.

Депутат отметил, что под ураган попало относительно небольшое количество населенных пунктов. В Великолукском районе зафиксировано много случаев обрывов линий электропередачи.

«Наши волонтёры могут помочь в разборе завалов в самих населённых пунктах, дорог, подъездов к населённым пунктам. Да, сейчас организовываются волонтеры, первые группы выехали на место. Я жду первых докладов с места. Ну и, конечно, еду сам для того, чтобы помочь в организации уборки этих завалов», - заключил Александр Козловский.

Напомним, в связи с неблагоприятными погодными условиями филиалы «Россети Северо-Запад» работают в режиме повышенной готовности в Псковской области.

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