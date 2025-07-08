Александр Козловский выехал в Великие Луки для помощи в ликвидации последствий урагана

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский выехал из Москвы в регион для организации волонтерских групп по ликвидации последствий прошедшего урагана. Об этом политик сообщили в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Депутат отметил, что под ураган попало относительно небольшое количество населенных пунктов. В Великолукском районе зафиксировано много случаев обрывов линий электропередачи.
Напомним, в связи с неблагоприятными погодными условиями филиалы «Россети Северо-Запад» работают в режиме повышенной готовности в Псковской области.