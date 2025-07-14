Политика

Госдума разрешила белорусам участвовать в российских выборах

Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации протокола о праве граждан Белоруссии избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в России.

Документ внес на ратификацию в Госдуму президент России Владимир Путин. Протоколом предлагается внести изменения в договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Проектом федерального закона предлагается ратифицировать протокол, подписанный в Москве 13 марта 2025 года.

Протоколом предусматривается, что граждане одной договаривающейся стороны, постоянно проживающие на территории другой, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления.

«Инициатива направлена на дальнейшее укрепление интеграции и сотрудничества наших стран в рамках Союзного государства. Важно делать все для развития его потенциала, обеспечивая интересы людей», - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, это важный шаг, который позволит гражданам двух государств активнее участвовать в решении местных вопросов, волнующих их как жителей конкретных районов, пишет ТАСС.