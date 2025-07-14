Политика

Присутствие наблюдателей на избирательных участках делает выборы прозрачными - ТИК

Присутствие наблюдателей на избирательных участках способствует обеспечению прозрачности избирательного процесса. Об этом рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Бежаницкого района Татьяна Васильева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

По её словам, наблюдатели способствуют созданию атмосферы доверия среди избирателей.

«Когда на участках присутствуют наблюдатели, осуществляется видеонаблюдение и используются иные формы общественного контроля — это позволяет обеспечить честность и прозрачность всех процедур голосования», — отметила Татьяна Васильева.

Общественное наблюдение стало доброй традицией в Псковской области за последние пять лет и играет важнейшую роль в избирательном процессе.

«Считаю это абсолютно справедливым, поскольку общественные наблюдатели следят за соблюдением законодательства на всех этапах — от начала голосования до подсчёта голосов. При этом важно, что они независимы от политических партий, которые, как правило, сосредоточены на реализации собственных партийных задач», — добавила она.

По словам Татьяны Васильевой, стать общественными наблюдателями могут граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет и обладающие активным избирательным правом. Назначение наблюдателей осуществляется Общественной палатой Псковской области.

Подготовка кандидатов в наблюдатели — важный и ответственный этап. Хотя специализированных учебных заведений или официальных курсов для этого не предусмотрено, Общественная палата Псковской области очень ответственно подходит к отбору и обучению наблюдателей.

«Особое внимание уделяется взаимодействию с избирательными комиссиями, которые информируют обо всех нововведениях. Наблюдателей обучают основам избирательного права, алгоритмам реагирования на возможные инциденты, методам распознавания фейков», — рассказала политик.

В кратчайшие сроки наблюдателей обучают выявлять нарушения избирательного процесса. Главный акцент при подготовке делается на соблюдении чистоты и прозрачности всех процедур, а также требований избирательного законодательства в целом.

«Общественные наблюдатели присутствуют на всех избирательных участках и ведут информационное сопровождение Единого дня голосования на своих платформах. Это позволяет избирателям получать объективную информацию о ходе выборов и способствует повышению доверия граждан к избирательной системе», — заключила Татьяна Васильева.