Политика

Яркая ли у нас кампания, можно будет судить после регистрации — Игорь Романов

«Новые люди» планируют развернуть яркую избирательную кампанию, заявил секретарь регионального отделения партии Игорь Романов во время круглого стола, посвященного итогам выдвижения кандидатов на муниципальные выборы-2025, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН-FM.

«Мы идем на выборы большой командой, "закрыли" все округа. На сегодня выдвинуто более 220 кандидатов. Мы работаем в районах. Кандидаты – местные жители и члены партии. Список возглавляю я. Сейчас идет регистрационный процесс, дожидаемся результатов», — сказал Игорь Романов.

По его словам, это максимальное количество кандидатов от партии «Новые люди» за все время.

«Избирательные комиссии отлично работают, оперативно, никаких проблем. Еще хочу поблагодарить Игоря Александровича [Сопова, председателя Избирательной комиссии Псковской области], что он столько времени уделяет обучению сотрудников комиссий», — добавил секретарь регионального отделения партии «Новые люди».

Игорь Романов в ответ на вопрос ведущего о работе прибывшего в Псковскую область из Москвы для развития партии Арсения Чжана высоко оценил действия и инициативы председателя регионального отделения «Новых людей».

«Арсений Чжан прекрасно возглавляет штаб сегодня. Все работают, все заняты, и мы не всегда работаем по федеральной повестке, но наше руководство поддерживаем всегда. Мы часто проводим акции различные на месте. Проводим экологические акции, молодежную среду поддерживаем, культуру. Вот рэп-баттлы провели, люди довольны. И с выборами работаем. Кандидатов у нас много. А о том, яркая ли у нас кампания, можно будет судить после регистрации», — заключил секретарь регионального отделения партии «Новые люди».

Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, экспертам и многим другим.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.