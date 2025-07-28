Политика

Почему Олег Брячак возглавляет списки кандидатов во всех районах, пояснили в «Справедливой России»

Олег Брячак — живой, здоровый и бодрый символ псковских эсеров, заявил член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» Игорь Иванов в ответ на вопрос о причинах, по которым Олег Брячак возглавляет списки кандидатов во всех районах. Ответ прозвучал во время круглого стола, посвященного итогам выдвижения кандидатов на муниципальные выборы-2025, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

«Наша партия не столкнулась с проблемами по поиску кандидатов. Каждый год мы прирастаем новыми кадрами. В связи с окончанием муниципальной реформы – статус волосного депутата прекращает свои полномочия. У нас были действующие депутаты, и в итоге нам пришлось некоторый отбор делать. Сейчас идет проверка документов, мы закрыли все округа и списки. Я хочу выразить благодарность избирательной комиссии Гдовского и Псковского районов, там работают настоящие профессионалы. Респект вам, девушки», — сказал Игорь Иванов.

В ответ на вопрос ведущего о причинах, по которым глава реготделения партии Олег Брячак возглавляет все списки, Игорь Иванов уточнил, что партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!», действительно, во всех районах идет с девизом «Команда Олега Брячака».

«Не вижу тут ничего плохого. Нужны ли какие-то мертвые люди, как флаги? Как у ЛДПР или коммунистов? У нас вот живой, здоровый, бодрый. В каждом округе у нас будет своя фишечка. Сейчас наши кандидаты работают в Псковском районе и не только собирают наказы избирателей, но и проводят опрос, хотят ли люди присоединить район к городу», — заключил Игорь Иванов.

Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, экспертам и многим другим.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.