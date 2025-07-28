Политика

Артур Гайдук: У «Яблока» не возникло трудностей с поиском кандидатов на выборы

У партии «Яблоко» не возникло трудностей с поиском кандидатов на выборы в Псковской области, заявил председатель регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук во время круглого стола, посвященного итогам выдвижения кандидатов на муниципальные выборы-2025, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

«У нас 80 человек выдвинуты по 11 муниципальным округам, еще кандидат на довыборы в гордуму. Кандидаты сильные, команда хорошая. Были некоторые проблемы. Например, в Куньинском районе. Там очень большой отток, очень мало осталось молодежи – пустыня. Очень печальное впечатление оставила Кунья», — сказал Артур Гайдук.

Однако, по словам председателя регионального отделения партии, трудностей с отбором у «Яблока» не было.

«У нас тоже было много волостных депутатов, которые как бы сейчас остались не удел. Также искали людей с активной жизненной позицией. Все уважаемые, с поддержкой местного населения. Присоединюсь по поводу ТИКов – все работают хорошо, все объясняют отлично», — заключил председатель регионального отделения партии «Яблоко».

Напомним, Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил, экспертам и многим другим.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.