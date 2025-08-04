Почти 300 человек зарегистрированы кандидатами на муниципальных выборах в Псковской области

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов подвел предварительные итоги этапа регистрации на муниципальных выборах в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). По его словам, на 4 августа зарегистрировано 296 человек. 20 человек утратили статус кандидатов.
«На 4 августа зарегистрировано 296 человек. Утратили статус кандидатов у нас 20 человек. Утрата статуса - это имеется ввиду, когда сами кандидаты не принесли заявление, что они согласны баллотироваться, или просто не принесли никакие документы. Отказ в регистрации у нас получили 8 человек. Дело в том, что первые финансовые отчеты были сданы с нарушениями», - поделился председатель.
Игорь Сопов, отметил, что в ближайшие восемь дней избирком будет проверять все документы.
Ранее сообщалось, что 891 человек подал документы в избирком для регистрации в качестве кандидатов на выборах в Псковской области, которые пройдут с 12 по 14 сентября.
Напомним, в Псковской области в этом году проходят 13 избирательных кампаний: 11 окружных муниципальных кампаний и две кампании по дополнительным выборам депутатов.
Выборы пройдут в следующих муниципальных образованиях:
На территории региона работают 13 территориальных избирательных комиссий и 253 участковых избирательных комиссии. Количество членов избирательных комиссий составляет 2069 человек.