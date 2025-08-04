Политика

Почти 300 человек зарегистрированы кандидатами на муниципальных выборах в Псковской области

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов подвел предварительные итоги этапа регистрации на муниципальных выборах в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). По его словам, на 4 августа зарегистрировано 296 человек. 20 человек утратили статус кандидатов.

«На 4 августа зарегистрировано 296 человек. Утратили статус кандидатов у нас 20 человек. Утрата статуса - это имеется ввиду, когда сами кандидаты не принесли заявление, что они согласны баллотироваться, или просто не принесли никакие документы. Отказ в регистрации у нас получили 8 человек. Дело в том, что первые финансовые отчеты были сданы с нарушениями», - поделился председатель.

Игорь Сопов, отметил, что в ближайшие восемь дней избирком будет проверять все документы.

Ранее сообщалось, что 891 человек подал документы в избирком для регистрации в качестве кандидатов на выборах в Псковской области, которые пройдут с 12 по 14 сентября.

Смотрите также Почти 900 человек в Псковской области подали документы для регистрации кандидатами на выборах

Напомним, в Псковской области в этом году проходят 13 избирательных кампаний: 11 окружных муниципальных кампаний и две кампании по дополнительным выборам депутатов.

Выборы пройдут в следующих муниципальных образованиях:

Великолукский муниципальный округ;

Гдовский муниципальный округ;

Дедовичский муниципальный округ;

Куньинский муниципальный округ;

Новосокольнический муниципальный округ:

Островский муниципальный округ;

Палкинский муниципальный округ;

Псковский муниципальный округ;

Пустошкинский муниципальный округ;

Пушкиногорский муниципальный округ;

Себежский муниципальный округ;

Стругокрасненский муниципальный округ;

Псков.

На территории региона работают 13 территориальных избирательных комиссий и 253 участковых избирательных комиссии. Количество членов избирательных комиссий составляет 2069 человек.