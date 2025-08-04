Политика

Почти 900 человек в Псковской области подали документы для регистрации кандидатами на выборах

891 человек подал документы в избирком для регистрации в качестве кандидатов на выборах в Псковской области, которые пройдут с 12 по 14 сентября, сообщил председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«В этом году мы замещаем 173 депутатских мандата. Был подан 891 документ на эти места. Могу сказать, что пытались выдвинуться девять политических партий, выдвинулось всего восемь. "Партия возрождения России" традиционно нарушает процедуру выдвижения, они не руководствуются собственным уставом», - сказал Игорь Сопов.

Также председатель избиркома отметил, что в этом году довольно много самовыдвиженцев. «Их у нас 17 человек. В основном это люди, которые состояли в рядах КПРФ, но после разногласий они покинули ряды политической партии и выступают как самовыдвиженцы», - объяснил Игорь Сопов.

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Напомним, в Псковской области в этом году проходят 13 избирательных кампаний: 11 окружных муниципальных кампаний и две кампании по дополнительным выборам депутатов.

Выборы пройдут в следующих муниципальных образованиях:

Великолукский муниципальный округ;

Гдовский муниципальный округ;

Дедовичский муниципальный округ;

Куньинский муниципальный округ;

Новосокольнический муниципальный округ:

Островский муниципальный округ;

Палкинский муниципальный округ;

Псковский муниципальный округ;

Пустошкинский муниципальный округ;

Пушкиногорский муниципальный округ;

Себежский муниципальный округ;

Стругокрасненский муниципальный округ;

Псков.

На территории региона работают 13 территориальных избирательных комиссий и 253 участковых избирательных комиссии. Количество членов избирательных комиссий составляет 2069 человек.