Политика

Обучение членов участковых избирательных комиссий началось в Псковской области

Избирательная комиссия Псковской области начала обучение членов участковых избирательных комиссий — информаторов, которые с 25 августа по 8 сентября будут встречаться с жителями региона и рассказывать всё самое важное о предстоящих выборах, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

Занятия для информаторов проводят сотрудники информационного центра Избирательной комиссии Псковской области.

Дополнительное поквартирное и подомовое информирование избирателей применяется в Псковской области с 2023 года. Члены УИК, они же — информаторы, лично приходят к избирателям и рассказывают:

о датах и времени голосования — в этом году выборы пройдут 12, 13 и 14 сентября. Участки будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00;

о способах голосования — в 2025 году их три: на участке, дистанционно через ДЭГ или на дому (для тех, кто не может прийти на участок);

о том, что такое дистанционное электронное голосование, как подать заявку и как проголосовать. Заявку на участие в ДЭГ можно подать до 8 сентября в личном кабинете на портале «Госуслуги», а само голосование пройдёт на сайте vybory.gov.ru.

Чтобы избиратели ничего не забыли, им будут вручать печатные информационные материалы.

«Итоги обучения подведём в начале следующей недели», - отметили в Избирательной комиссии Псковской области.