Обучение членов участковых избирательных комиссий началось в Псковской области

Избирательная комиссия Псковской области начала обучение членов участковых избирательных комиссий — информаторов, которые с 25 августа по 8 сентября будут встречаться с жителями региона и рассказывать всё самое важное о предстоящих выборах, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.
Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области
Занятия для информаторов проводят сотрудники информационного центра Избирательной комиссии Псковской области.
Дополнительное поквартирное и подомовое информирование избирателей применяется в Псковской области с 2023 года. Члены УИК, они же — информаторы, лично приходят к избирателям и рассказывают:
Чтобы избиратели ничего не забыли, им будут вручать печатные информационные материалы.
«Итоги обучения подведём в начале следующей недели», - отметили в Избирательной комиссии Псковской области.