Политика

Семь псковских отделений «Единой России» участвуют в федеральном этапе конкурса на лучшую «первичку»

13.08.2025 12:55|ПсковКомментариев: 0

Семь псковских первичных отделений «Единой России» участвуют в федеральном этапе конкурса на «лучшую первичку», организованном ЦИК партии. Всего в регионе 534 первичных отделения «Единой России». Об этом рассказал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. 

Фото: «Единая Россия»

«Создан региональный совет первичек, куда вошли наиболее авторитетные партийцы. На региональной конференции предусмотрена ротация, чтобы как можно больше активистов партии побывали в руководящих органах и проявили себя», - рассказал Александр Козловский. 

Он уточнил, что в Псковской области реализуются все 22 партийных проекта, наиболее значимыми являются «Новая школа», «Здоровое будущее», «Городская среда», «Выбирай своё», «Российское село», «Женское движение Единой России», «Историческая Память» и другие.

В этом году в Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных Собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября. Среди кандидатов есть и участники СВО, которых выдвинула «Единая Россия». 

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в реготделении «Единой России», секретарь Генсовета партии Владимир Якушев поставил задачи региональным отделениям. 

Партия продолжает донастройку всех своих институтов для повышения их эффективности. Основные направления работы касаются снижения отчётности региональных исполкомов, повышения вовлечённости сторонников «Единой России», укрепления статуса первичных отделений и муниципальных депутатов. В том числе — за счёт стимулирующих мер. 

«В прошлом году у нас появилось положение о первичках партии. Оно определило работу федерального и региональных советов первичек, а также — проведение конкурса на лучшую практику реализации народной программы «Единой России» и лучшую первичку. В нём участвуют почти 600 наших отделений. Они претендуют на финансовую поддержку. Отметить победителей и определить лучшие первички мы планируем на федеральном форуме, который пройдет до конца года», — сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

Победителей первого этапа конкурса уже определили 27 регионов, второй этап пройдёт после Единого дня голосования. 

Владимир Якушев обратил внимание коллег на необходимость своевременной ротации региональных советов первичек.

«Это один из способов мотивации. Все секретари первичных отделений должны понимать, что с определённой периодичностью смогут входить в совет и помогать принимать управленческие решения, которые влияют на работу всей партии», — указал он. 

Также «Единая Россия» проведёт конкурс муниципальных депутатов. 

«Победителей определят народным голосованием. А в конце года мы организуем федеральный форум муниципальных депутатов «Единой России», который станет логическим завершением региональных форумов, которые сейчас проводят наши отделения», — особо выделил он. 

Помимо этого, в партии подготовили новое положение о сторонниках партии. Оно будет соотноситься с новым порядком вступления в «Единую Россию».

Секретарь Генсовета остановился и на реализации партпроектов в регионах, акцентировав внимание на том, что их работа должна строиться по принципу актуальности и эффективности. 

«Если нет необходимости в реализации всех федеральных партийных проектов, они требуют излишних затрат и при этом неэффективны, нужно принимать решение об отказе от проекта. Это предусматривает положение о партпроектах, которое мы приняли в начале года», — напомнил он.

Ещё одна задача — снижение бюрократической нагрузки на региональные отделения партии. Для этого совершенствуются информационные системы «Единой России», которые позволяют упростить работу и отменить лишнюю отчетность.

В заключение Владимир Якушев обратился к региональным отделениям партии, которые готовятся к ЕДГ-2025. 

«Вам предстоит сохранить и по возможности улучшить результат пятилетней давности. По спискам необходимо набрать не менее 50%. Рейтинг у партии сейчас достаточно высокий для того, чтобы закрепить наши позиции. Накануне 2026 года — это наиважнейшая задача. Как и то, что максимальное количество кандидатов - участников СВО, которых выдвинула «Единая Россия», должны одержать победу на предстоящих выборах», — заключил секретарь Генсовета.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
