Владимир Ефимов: Пскову стоит привлекать как можно больше туристов

Псков должен обращать больше внимания на развитие своего туристического потенциала, заявил кандидат в депутаты Псковской городской Думы по округу №3 Владимир Ефимов (ЛДПР) в ходе предвыборных дебатов в прямом эфире «ПЛН FM».
«Наш город неплохо развивается. Если сравнивать с провинциальными городами, Псков сильно выделяется. Город преображается, появляются парки, речное такси, это положительно сказывается на имидже нашего города», — сказал Владимир Ефимов.
Он уточнил, что Псков имеет уникальное географическое положение. По мнению кандидата от ЛДПР, городу стоит привлекать как можно больше туристов и сосредоточится на развитии именно этого направления.
Напомним, вот уже много лет перед каждыми выборами «ПЛН FM» проводит круглые столы и дебаты. На сегодняшний разговор были приглашены все семь выдвинутых кандидатов, которые планируют побороться за мандат депутата Псковской гордумы. Приглашение приняли пять из них: Антон Мороз («Единая Россия»), Владимир Ефимов (ЛДПР), Денис Жгулев («Новые люди»), Андрей Цаценко («Яблоко») и Виктор Яшин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).
В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.